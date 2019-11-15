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РИА Новости

В Генштабе Украины назвали ситуацию на арсенале в Балаклее контролируемой

17:13 15.11.2019 (обновлено: 19:27 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация на арсенале в Балаклее Харьковской области, где прогремели около 20 взрывов во время уничтожения боеприпасов, контролируемая и безопасная, хранилищам боеприпасов ничего не угрожает, сообщили в пятницу в Генштабе вооруженных сил Украины.
Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины сообщила РИА Новости, что получила информацию о взрывах на Балаклейском военном арсенале, туда выехали спасатели, однако их не пустили, так как это территория военной части. Пресс-секретарь Генштаба вооруженных сил Украины Богдан Сеник заявил, что четверо человек пострадали из-за взрывов во время уничтожения боеприпасов.
"Ситуация на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная", - говорится в сообщении Генштаба ВС Украины на странице в Facebook.
При этом в ведомстве уточнили, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. "Хранилища боеприпасов в безопасности", - подчеркнули в Генштабе.
В ведомстве уточнили, что в пятницу в 15.28 мск на технической территории базы, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.
"В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов", - отметили в Генштабе.
Украинские военные
6 ноября, 09:57
На Украине усилят меры безопасности на военных складах и арсеналах
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В прошлом году на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
11 сентября, 13:02
На Украине прогремело шесть взрывов на складах Минобороны
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Взрывы на арсенале в БалаклееСитуация на УкраинеГенштаб УкраиныВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаВ мире
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