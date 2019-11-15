Белый дом опубликовал пересказ апрельского разговора Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора американского лидера Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским

"У меня много друзей на Украине, которые знают вас и которым вы нравитесь. У меня много друзей на Украине и они, думаю, честно ожидали, что вы победите. Думаю, в каком-то роде я сделал нечто похожее", — приводятся в меморандуме слова американского президента.

В ответ Зеленский сказал, что хотел бы пригласить Трампа на инаугурацию, а тот пообещал подумать над этим и прислать "высокопоставленного представителя как минимум" или даже нескольких. Зеленский еще раз повторил приглашение, подчеркнув, что Украина — прекрасная страна, которую стоит увидеть своими глазами.

"Я согласен с вами по поводу вашей страны, хотел бы увидеть ее. Когда я владел конкурсом "Мисс Вселенная", у них всегда были отличные люди. Украина всегда была прекрасно представлена", — сказал на это президент США.

Затем он, в свою очередь, пригласил Зеленского в Белый дом, "когда все утрясется и он будет готов".

"У нас будет много о чем поговорить, но мы всегда с вами", — заверил Трамп украинского коллегу.

Зеленский принял это приглашение и в третий раз предложил собеседнику приехать на инаугурацию, на что Трамп пообещал дать ответ "в ближайшее время".

"Мне это непросто, но я будут практиковаться в английском, и мы встретимся на английском", — добавил Зеленский.

В ответ Трамп рассмеялся, признав, что не смог бы сделать то же самое на украинском. На этом лидеры попрощались.

Запись, а не расшифровка

Белый дом подчеркивает, что распространенный им документ — именно меморандум, а не точная расшифровка разговора.

"Текст в этом документе отображает записи и воспоминания сотрудников из Ситуационной комнаты и сотрудников Совета по национальной безопасности, задачей которых было слушать и сохранять содержание разговора в письменной форме", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили чиновники, на точность записи могли повлиять некоторые факторы, в том числе плохая связь.

Белый дом уже публиковал содержание телефонного разговора Трампа и Зеленского на фоне того, что демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента. Тогда это была запись беседы от 25 июля — также в форме меморандума, а не точной стенограммы. Американские СМИ утверждали, что таким образом сотрудники Белого дома пытались скрыть реальное содержание разговора.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена и для этого давил на Зеленского, требуя от него провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma. В противном случае американский лидер грозил Украине задержкой военной помощи.