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РИА Новости

На учениях "Центр-2019" отработали новые формы военных действий

16:56 15.11.2019 (обновлено: 16:57 15.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе крупнейших в этом году стратегических учений "Центр-2019" отработали новые формы военных действий, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги учений.
"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.
К учениям привлекались войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Помимо российских военных, как сообщалось, участвовали представители еще семи стран, включая Китай и Индию – всего 128 тысяч человек, тысячи боевых машин и сотни самолетов, вертолетов и беспилотников.
В рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применена отдельная десантно-штурмовая бригада, отметил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
6 ноября, 10:13
Шойгу заявил о корректировке планов по ВТС с Индией
"Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством", - констатировал министр.
Впервые с учений "Запад-81" в полном составе десантирован парашютно-десантный полк и более 200 единиц вооружения и военной техники.
"Этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно-транспортной авиации. В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолет Ил-76", - добавил глава Минобороны.
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Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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