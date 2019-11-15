На учениях "Центр-2019" отработали новые формы военных действий

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе крупнейших в этом году стратегических учений "Центр-2019" отработали новые формы военных действий, сообщил в пятницу министр обороны Вооруженные силы России в ходе крупнейших в этом году стратегических учений "Центр-2019" отработали новые формы военных действий, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу , подводя итоги учений.

"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.

К учениям привлекались войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Помимо российских военных, как сообщалось, участвовали представители еще семи стран, включая Китай и Индию – всего 128 тысяч человек, тысячи боевых машин и сотни самолетов, вертолетов и беспилотников.

В рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применена отдельная десантно-штурмовая бригада, отметил Шойгу.

"Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством", - констатировал министр.

Впервые с учений "Запад-81" в полном составе десантирован парашютно-десантный полк и более 200 единиц вооружения и военной техники.