Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Появились кадры следственного эксперимента с участием историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
На видео заметно, что Соколов был одет в бронежилет и каску.
По словам адвоката Александра Почуева, эксперимент несколько раз прерывался из-за того, что подозреваемый "срывался на слезы".
Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, после того, как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Он подозревается в убийстве аспирантки Анастасию Ещенко.
На допросе историк сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца.