Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T16:58Z
https://ria.ru/20191115/1560989443.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156098/61/1560986173_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_39a63376ec001691ef2389bacfaceaf3.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

16:53 15.11.2019 (обновлено: 16:58 15.11.2019)
38987
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Появились кадры следственного эксперимента с участием историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
На видео заметно, что Соколов был одет в бронежилет и каску.
По словам адвоката Александра Почуева, эксперимент несколько раз прерывался из-за того, что подозреваемый "срывался на слезы".
Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, после того, как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Он подозревается в убийстве аспирантки Анастасию Ещенко.
На допросе историк сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца.
Анастасия Ещенко
Вчера, 16:04
Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
5153163913
Обсудить 8
Убийство девушки доцентом СПбГУАлександр Почуев (адвокат)Олег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество - ВидеоПроисшествия
Популярные комментарии
обьясните пожалуйста мединскому вышинскому - джокер -художественный вымысел а эта тварь рядом с нами
15 ноября, 18:03
aSasas SAS
3300002
Меня всегда настораживает когда в ВУЗе только очное обучение, когда столько всяких дистанционных технологий сегодня.
15 ноября, 17:38
Big Bang
18320011
Рекомендуем
Анастасия Ещенко
Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Аль Бара Шишани
СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*
Волчье логово в лесу Гёрлиц, Польша
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине
Сергей Горбунов
Умер один из создателей российской агентской журналистики Сергей Горбунов
Уставший турист в номере
Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Историк Олег Соколов
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
В России помиловали осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Голуби
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Айгуль Фазыйлова
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"
06:09Директора ЧОПа отправили под арест после стрельбы в колледже в Приамурье
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
Лента новостейМолния