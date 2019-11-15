Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Появились кадры следственного эксперимента с участием историка Появились кадры следственного эксперимента с участием историка Олега Соколова , обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

На видео заметно, что Соколов был одет в бронежилет и каску.

По словам адвоката Александра Почуева , эксперимент несколько раз прерывался из-за того, что подозреваемый "срывался на слезы".

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, после того, как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Он подозревается в убийстве аспирантки Анастасию Ещенко.