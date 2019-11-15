СК начал проверку по ДТП с участием школьного автобуса под Владимиром

ДТП произошло в пятницу около 09.15 мск на 65 километре автодороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума". Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом "Газель", после чего оба автомобиля съехали в кювет, а "Газель" опрокинулась. В микроавтобусе ехали восемь детей, которых сопровождали трое взрослых. За медицинской помощью обратился один взрослый и восемь детей, пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы.