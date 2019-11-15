СК начал проверку по ДТП с участием школьного автобуса под Владимиром

ВОРОНЕЖ, 15 ноя – РИА Новости. СК начал проверку обстоятельств аварии с участием школьного автобуса во Владимирской области, в которой пострадали шестеро детей и двое взрослых, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
ДТП произошло в пятницу около 09.15 мск на 65 километре автодороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума". Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом "Газель", после чего оба автомобиля съехали в кювет, а "Газель" опрокинулась. В микроавтобусе ехали восемь детей, которых сопровождали трое взрослых. За медицинской помощью обратился один взрослый и восемь детей, пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы.
Полиция сообщает, что по факту ДТП, в котором пострадали дети, возбуждено административное расследование.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего в Гусь-Хрустальном районе, в результате которого пострадало 6 несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
По данным СК, в результате ДТП пострадали восемь пассажиров микроавтобуса: двое сопровождающих детей педагогов и шестеро несовершеннолетних.
"Четверо детей с ушибами, порезами, черепно-мозговыми травмами госпитализированы в ГБУЗ "Гусь-Хрустальная ЦГБ", - сообщает следствие.
В ходе доследственной проверки следователями будет дана оценка действиям водителей обоих транспортных средств, выполнению требований безопасности при перевозке организованной группы детей.
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