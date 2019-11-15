Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
2019-11-15T16:16Z
https://ria.ru/20191115/1560986888.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156098/65/1560986565_0:83:1875:1138_1036x0_80_0_0_f68bd388132cbf2caf94f11482228f9b.jpg
РИА Новости

Более 36 тысяч гектаров земель в Ивановской области будут засеяны льном

16:15 15.11.2019 (обновлено: 16:16 15.11.2019)
102
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЗаместитель Председателя Правительства Ивановской области Людмила Дмитриева
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Людмила Дмитриева
© РИА Новости / Юлия Чичерина
ИВАНОВО, 15 ноя - РИА Новости. Более 36 тысяч гектаров земель Ивановской области будут введены в севооборот для реализации проекта "Шуйский лен", сообщила РИА Новости заместитель Председателя Правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

"Лен становится одним из приоритетных направлений развития отрасли легкой промышленности на территории Ивановской области. Для реализации проекта "Шуйский лён", который находится в активной фазе разработки, будет введено в севооборот 36 тысяч гектаров земель ", - сказала Дмитриева.

По ее словам, лен является сырьем, "которое произрастает на территории России и может эффективно замещать хлопок, что снизит зависимость производства легкой промышленности от зарубежных поставщиков сырья".
Она отметила, что изделия с использованием котонина - продукта, который вырабатывается из льна - обладают высокими потребительскими качествами и тем самым могут быть конкурентоспособными на российском рынке.
Уборка льна в Смоленской области. Архивное фото
24 августа 2018, 16:05Смоленская область
На Смоленщине планируют увеличить посевы льна до 100 тысяч га к 2030 году
"Сегодня компания "Шуйские ситцы" активно разрабатывает проект "Шуйский лен", который нацелен на весь цикл производства из льна, начиная с постройки льнозаводов и заканчивая реализацией готовой продукции", - сказала она.
1000000
Обсудить 0
Ивановская областьЭкономика
Рекомендуем
Компрессорная станция
В Eurogas отметили необходимость использования возобновляемого газа
Глава Воронежской области Александр Гусев
В Воронежской области липецкая компания планирует открыть свой завод
Зерноуборочный комбайн
Руденя: АПК должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с учредителем ООО Лагуна
Руденя: Верхневолжье заинтересовано в новом инвестпроекте по созданию ЛПК
Ветрогенераторы
ЕИБ выделит 1,5 миллиарда евро на проекты по возобновляемой энергии
Работница в ткацком цехе
На шуйской фабрике запустили новую красильную линию
Яблоневые сады
На Кубани высадят 1,4 тысячи гектаров молодых садов до конца 2019 года
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 5 ноября 2019
РЭЦ рассказал о переменах в структуре российского экспорта
Иваново, Россия
Ивановская область по итогам 9 месяцев заняла 88% рынка текстиля в России
Пожар
Пожар в Азовском районе Ростовской области потушили
Эво Моралес в Мехико
Моралес поздравил партию с назначением спикеров сената и палаты депутатов
Киев
Россияне не смогут получать двойное гражданство на Украине, заявили в Киеве
Московский Кремль
Кабмин перенес сроки оценки готовности энергокомпаний к зиме
Первый халяльный супермаркет в Казани
Структура ДУМ Татарстана включена в состав Всемирного совета по халялю
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Правкомиссия по иноинвестициям может собраться до конца года, заявили в ФАС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния