Более 36 тысяч гектаров земель в Ивановской области будут засеяны льном

ИВАНОВО, 15 ноя - РИА Новости. Более 36 тысяч гектаров земель . Более 36 тысяч гектаров земель Ивановской области будут введены в севооборот для реализации проекта "Шуйский лен", сообщила РИА Новости заместитель Председателя Правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

"Лен становится одним из приоритетных направлений развития отрасли легкой промышленности на территории Ивановской области. Для реализации проекта "Шуйский лён", который находится в активной фазе разработки, будет введено в севооборот 36 тысяч гектаров земель ", - сказала Дмитриева.

По ее словам, лен является сырьем, "которое произрастает на территории России и может эффективно замещать хлопок, что снизит зависимость производства легкой промышленности от зарубежных поставщиков сырья".

Она отметила, что изделия с использованием котонина - продукта, который вырабатывается из льна - обладают высокими потребительскими качествами и тем самым могут быть конкурентоспособными на российском рынке.