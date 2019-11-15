Глава РАН рассказал, что необходимо для развития России

Выступая в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам выборов новых членов РАН, Сергеев подчеркнул необходимость придания науке главного приоритета с точки зрения решения задач, направленных на развитие страны.

"Особенно это остро становится понятным сейчас. Двигать вперед экономику, соревноваться со странами, которые несутся вперед на рельсах научно-технического прогресса, не поддерживая, не поднимая престиж науки в стране, бессмысленно. Мы никогда и не угонимся", - сказал Сергеев.

"И здесь это вопрос не только к Академии наук, но и к власти, и к обществу. Нам всем вместе нужно поднимать престиж науки", - добавил он.