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РИА Новости

Глава РАН рассказал, что необходимо для развития России

16:04 15.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Развитие России на основе внедрения передовых технологий невозможно без повышения престижа отечественной науки, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Выступая в пятницу в Москве на пресс-конференции по итогам выборов новых членов РАН, Сергеев подчеркнул необходимость придания науке главного приоритета с точки зрения решения задач, направленных на развитие страны.
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"Особенно это остро становится понятным сейчас. Двигать вперед экономику, соревноваться со странами, которые несутся вперед на рельсах научно-технического прогресса, не поддерживая, не поднимая престиж науки в стране, бессмысленно. Мы никогда и не угонимся", - сказал Сергеев.
"И здесь это вопрос не только к Академии наук, но и к власти, и к обществу. Нам всем вместе нужно поднимать престиж науки", - добавил он.
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Александр Сергеев (РАН)Российская академия наукРоссияОбщество
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