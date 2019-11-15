Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-15T16:01Z
https://ria.ru/20191115/1560985669.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156098/48/1560984860_0:68:604:408_1036x0_80_0_0_5c1ab8a472b983ebcc12288b69483f62.jpg
РИА Новости

Солистку группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в Москве, сообщают СМИ

15:56 15.11.2019 (обновлено: 16:01 15.11.2019)
11635
© Фото : группа Маневр в ВКонтактеЭкс солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова
Экс солистка рок-группы Маневры Надира Садыкова
© Фото : группа Маневр в ВКонтакте
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову и ее мать обнаружили мертвыми в их квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, тела пролежали в помещении несколько месяцев.
"Полиция и спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Тихомирова, закрытую изнутри на два замка. В ванне были обнаружены тела Надиры Садыковой 1975 года рождения и Раны Садыковой 1952 года рождения с гнилостными изменениями", — заявил собеседник агентства.
Об исчезновении Надиры Садыковой сообщил в полицию ее дядя. Он рассказал, что разговаривал с матерью певицы в апреле и после этого не получал от нее других известий. Как утверждают соседи, последний раз они видели женщин в июле этого года.
По факту инцидента проводится проверка.
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Садыковой и гитаристом Вано. Коллектив иногда выступал в эфире "Нашего Радио". Несколько песен вошли в сборник "Рок из подворотен" от группы "Пилот". В 2014 году коллектив распался.
4713911624
Обсудить 1
КультураНадира СадыковаМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Анастасия Ещенко
Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Айгуль Фазыйлова
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
Волчье логово в лесу Гёрлиц, Польша
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Карабин Сайга
"Отбивался от 15 человек": под Тулой стажера ДПС обвиняют в убийстве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В парке на востоке Москвы зарезали женщину, сообщил источник
Анастасия Суббота
Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США
Молодые люди на прогулке
Ученые объяснили, почему молодежь во всем мире теряет интерес к сексу
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Медицинские работники на митинге в Риге, 7 ноября 2019
Эта страна самая несчастная в Евросоюзе. Виноваты снова русские
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"
06:09Директора ЧОПа отправили под арест после стрельбы в колледже в Приамурье
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
Лента новостейМолния