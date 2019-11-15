Солистку группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в Москве, сообщают СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Солистку рок-группы "Маневры" Солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову и ее мать обнаружили мертвыми в их квартире на северо-востоке столицы . Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, тела пролежали в помещении несколько месяцев.

"Полиция и спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Тихомирова, закрытую изнутри на два замка. В ванне были обнаружены тела Надиры Садыковой 1975 года рождения и Раны Садыковой 1952 года рождения с гнилостными изменениями", — заявил собеседник агентства.

Об исчезновении Надиры Садыковой сообщил в полицию ее дядя. Он рассказал, что разговаривал с матерью певицы в апреле и после этого не получал от нее других известий. Как утверждают соседи, последний раз они видели женщин в июле этого года.

По факту инцидента проводится проверка.