Глава КБР назначил семь министров в новом правительстве региона

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу произвел назначения семерых министров в новом составе правительства республики, соответствующие указы опубликованы на сайте руководителя региона.
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии 3 октября избрали главой региона Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики. Позже Коков внес на рассмотрение парламента для назначения на должность председателя правительства республики кандидатуру Мусукова. Депутаты 16 октября единогласно проголосовали за назначение Мусукова премьер-министром КБР. Ранее в пятницу Коков назначил четырех вице-премьеров правительства, в том числе двух первых заместителей председателя кабмина.
3 октября, 15:25Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Согласно указам, посты в новом правительстве сохранили министр труда и социальной зашиты Алим Асанов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев. Министром сельского хозяйства региона назначен Хасан Сижажев, ранее возглавлявший Баксанский район, должность министра здравоохранения занял Рустам Калибатов, до этого работавший главврачом республиканской клинической больницы, министром цифрового развития стал Ислам Ашхотов, занимавший до этого должность замминистра.
На должность министра земельных и имущественных отношений назначен Аслан Тохов, работавший заместителем главы администрации Нальчика – руководителем департамента финансов, а пост министра транспорта и дорожного хозяйства занял Аслан Дышеков, ранее работавший в этой же должности.