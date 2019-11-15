Глава КБР назначил семь министров в новом правительстве региона

Согласно указам, посты в новом правительстве сохранили министр труда и социальной зашиты Алим Асанов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев. Министром сельского хозяйства региона назначен Хасан Сижажев, ранее возглавлявший Баксанский район, должность министра здравоохранения занял Рустам Калибатов, до этого работавший главврачом республиканской клинической больницы, министром цифрового развития стал Ислам Ашхотов, занимавший до этого должность замминистра.