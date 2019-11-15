Порошенко не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии в Донбассе

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, его повторно вызвали на допрос 19 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба главной военной прокуратуры.
По данным ведомства, допрос Порошенко в качестве свидетеля был запланирован в пятницу в 10.00 (11.00 мск).
"В определенное время свидетель по вызову к прокурору не пришел, о причинах своего неприбытия не сообщил. Поэтому свидетеля повторно вызвали на допрос на 10.00 (11.00 мск) 19 ноября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Адвокат бывшего украинского президента Игорь Головань заявил, что Порошенко не получал вызов на пятничный допрос в прокуратуру по делу об Иловайской трагедии. "Сообщаю, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал. Кроме того, на 15 ноября 2019 года запланированы пленарные заседания Верховной рады Украины. Также информирую, что Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем работников прокуратуры проинформировали", - написал Головань в блоге на сайте издания "Украинская правда".
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.