Нарышкин передал федеральным библиотекам пятитомник произведений времен ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО) Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в пятницу передал руководителям восьми федеральных библиотек пятитомник из библиотеки "Победа", в котором собраны произведения, написанные и опубликованные в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

"Это уникальный пятитомник. Впервые в нем собраны лучшие литературные и публицистические произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны", - сказал Нарышкин на церемонии в Российской национальной библиотеке (РНБ).

По его словам, в ближайшее время еще тысяча экземпляров библиотеки "Победа" поступит в региональные и муниципальные библиотеки России. Нарышкин выразил надежду, что это станет "очень хорошим подспорьем" для историко-просветительской работы, и книги будут востребованы.

"Я знаю, что во многих муниципальных библиотеках проводятся краеведческие, генеалогические исследования, регулярно проводятся различные мероприятия, приуроченные к знаковым историческим годовщинам. Я призываю вас, коллеги, развивать это направление, ориентируясь, в том числе и на региональные отделения Российского исторического общества", - сказал Нарышкин на пленарном заседании в РНБ 7-го Всероссийского форума публичных библиотек, который прошел в рамках Петербургского культурного форума.

Библиотека "Победа" входит в состав многотомного издания "Президентская историческая библиотека", подготовленного под эгидой Российского исторического общества. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы первоочередным было признано издание библиотеки "Победа" с произведениями военных лет.