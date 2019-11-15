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РИА Новости

Нарышкин передал федеральным библиотекам пятитомник произведений времен ВОВ

15:36 15.11.2019 (обновлено: 19:00 15.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в пятницу передал руководителям восьми федеральных библиотек пятитомник из библиотеки "Победа", в котором собраны произведения, написанные и опубликованные в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
"Это уникальный пятитомник. Впервые в нем собраны лучшие литературные и публицистические произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны", - сказал Нарышкин на церемонии в Российской национальной библиотеке (РНБ).
По его словам, в ближайшее время еще тысяча экземпляров библиотеки "Победа" поступит в региональные и муниципальные библиотеки России. Нарышкин выразил надежду, что это станет "очень хорошим подспорьем" для историко-просветительской работы, и книги будут востребованы.
"Я знаю, что во многих муниципальных библиотеках проводятся краеведческие, генеалогические исследования, регулярно проводятся различные мероприятия, приуроченные к знаковым историческим годовщинам. Я призываю вас, коллеги, развивать это направление, ориентируясь, в том числе и на региональные отделения Российского исторического общества", - сказал Нарышкин на пленарном заседании в РНБ 7-го Всероссийского форума публичных библиотек, который прошел в рамках Петербургского культурного форума.
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Библиотека "Победа" входит в состав многотомного издания "Президентская историческая библиотека", подготовленного под эгидой Российского исторического общества. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы первоочередным было признано издание библиотеки "Победа" с произведениями военных лет.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумРоссийское историческое обществоРоссийская национальная библиотекаСергей НарышкинРоссияСанкт-Петербург
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