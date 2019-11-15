В ЕС заявили, что следят за ситуацией со свободой СМИ на Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС следит за ситуацией с обеспечением свободы СМИ на Украине и придает большое значение соблюдению этих прав, заявила в пятницу журналистам представитель европейской дипслужбы, отвечая на просьбу прокомментировать готовящиеся Киевом законопроекты по регулированию СМИ.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "драконовским" указ президента о деятельности СМИ.

"Я бы не стала вступать в дискуссии относительно законопроектов, но что касается свободы выражения и независимости СМИ на Украине, мы, конечно, придаем самое высокое значение этому, продолжаем следить за развитием ситуации", - сказала на брифинге в ЕК Майя Косьянчич.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

Больше года провел под стражей руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.