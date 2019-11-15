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РИА Новости

Эксперт рассказал об опасности этнического фактора беспорядков в Боливии

15:02 15.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Боливии
Акция протеста в Боливии
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Особым фактором, усугубляющим опасность беспорядков в Боливии, является этнический, считает научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов.
Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
"В Боливии в политику вмешивается этнический фактор. Мы, специалисты по Латинской Америке, среди ключевых событий, которые происходят в этом регионе, выделяем такой фактор как "индейский ренессанс": индейские массы, долгое время эксплуатируемые, маргинализированные, отбрасываемые от основных процессов модернизации, сейчас входят в политическую жизнь, и очень мощно. Эво Моралес - это первый президент индейского происхождения в ХХ и XXI веке", - сказал Давыдов на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По мнению эксперта, сейчас не только в Латинской Америке, но и в Европе и России причиной недовольства становятся неоправданные ожидания.
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"Эво Моралес породил много ожиданий своей социальной политикой, и массы индейского населения почувствовали вкус к политической жизни, к участию в общественных процессах, они получили доступ к медицине и образованию – это огромные свершения, но новое поколение родилось совершенно с другими ожиданиями и амбициями", - пояснил он.
"Самое опасное, если пробудится индейская масса и начнет походы на города, я боюсь, что будет очень много катастрофических последствий", - подчеркнул Давыдов.
По его словам, с Аньес возможно достичь договоренностей для стабилизации ситуации в стране.
"Я не вижу в ней какой-то жесткой, радикальной политической антитезы Эво Моралесу. Это представитель тех политических сил, с которыми можно найти компромисс ради благополучия боливийской нации и прекращения безумств на улицах боливийских городов", - сказал эксперт.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииВладимир ДавыдовЭво МоралесРоссийская академия наукБоливияВ мире
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