Эксперт рассказал об опасности этнического фактора беспорядков в Боливии

Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.

"В Боливии в политику вмешивается этнический фактор. Мы, специалисты по Латинской Америке, среди ключевых событий, которые происходят в этом регионе, выделяем такой фактор как "индейский ренессанс": индейские массы, долгое время эксплуатируемые, маргинализированные, отбрасываемые от основных процессов модернизации, сейчас входят в политическую жизнь, и очень мощно. Эво Моралес - это первый президент индейского происхождения в ХХ и XXI веке", - сказал Давыдов на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По мнению эксперта, сейчас не только в Латинской Америке, но и в Европе и России причиной недовольства становятся неоправданные ожидания.

Эво Моралес породил много ожиданий своей социальной политикой, и массы индейского населения почувствовали вкус к политической жизни, к участию в общественных процессах, они получили доступ к медицине и образованию – это огромные свершения, но новое поколение родилось совершенно с другими ожиданиями и амбициями", - пояснил он.

"Самое опасное, если пробудится индейская масса и начнет походы на города, я боюсь, что будет очень много катастрофических последствий", - подчеркнул Давыдов.

По его словам, с Аньес возможно достичь договоренностей для стабилизации ситуации в стране.