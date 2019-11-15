В крымском зоопарке уничтожили карликовых свиней

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Коллекция карликовых свиней уничтожена в зоопарке "Сказка" в Коллекция карликовых свиней уничтожена в зоопарке "Сказка" в Крыму из-за претензий местных ветеринаров, заявил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков

"Мы вынуждены были уничтожить коллекцию из двух десятков карликовых свиней в ялтинском зоопарке из-за претензий местных ветеринаров, что свиньи должны жить в безвыгульных помещениях... Это недопустимо для смотровой территории зоопарка", - сказал Зубков.

По его словам, до этого зоопарк был оштрафован за то, что посетили кормили маленьких поросят. Карликовые мини-пиги проживали вместе с карликовыми козами и составляли зоологическую коллекцию так называемого "бабушкиного дворика".

При этом глава госкомитета республики по ветеринарии Валерий Иванов заявил, что ветеринары не имеют никакого отношения к тому, что директор зверинца именно таким образом распорядился коллекцией карликовых свиней. "Мы любим животных, лечим их. Мы никому ничего не запрещаем", - сказал он РИА Новости. По словам Иванова, зоопарки должны придерживаться в своей работе требований федерального законодательства, которое в том числе призвано обеспечить безопасность жизни и здоровья посетителей зверинцев.

Ранее глава госкомитета по ветеринарии отмечал РИА Новости, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в свою очередь признал достижения Зубкова в создании зоопарков, но подчеркнул, что ему следует действовать в рамках закона.