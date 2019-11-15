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РИА Новости

В крымском зоопарке уничтожили карликовых свиней

14:56 15.11.2019 (обновлено: 15:35 15.11.2019)
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© Fotolia / Rita KochmarjovaДекоративный поросенок
Декоративный поросенок
© Fotolia / Rita Kochmarjova
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Коллекция карликовых свиней уничтожена в зоопарке "Сказка" в Крыму из-за претензий местных ветеринаров, заявил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
"Мы вынуждены были уничтожить коллекцию из двух десятков карликовых свиней в ялтинском зоопарке из-за претензий местных ветеринаров, что свиньи должны жить в безвыгульных помещениях... Это недопустимо для смотровой территории зоопарка", - сказал Зубков.
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По его словам, до этого зоопарк был оштрафован за то, что посетили кормили маленьких поросят. Карликовые мини-пиги проживали вместе с карликовыми козами и составляли зоологическую коллекцию так называемого "бабушкиного дворика".
При этом глава госкомитета республики по ветеринарии Валерий Иванов заявил, что ветеринары не имеют никакого отношения к тому, что директор зверинца именно таким образом распорядился коллекцией карликовых свиней. "Мы любим животных, лечим их. Мы никому ничего не запрещаем", - сказал он РИА Новости. По словам Иванова, зоопарки должны придерживаться в своей работе требований федерального законодательства, которое в том числе призвано обеспечить безопасность жизни и здоровья посетителей зверинцев.
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Ранее глава госкомитета по ветеринарии отмечал РИА Новости, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в свою очередь признал достижения Зубкова в создании зоопарков, но подчеркнул, что ему следует действовать в рамках закона.

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Олег ЗубковГригорий ИоффеКрымРоссияОбщество
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