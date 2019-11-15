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РИА Новости

УФАС Петербурга предостерегло власти от нарушений при транспортной реформе

14:45 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковВалидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу выдало предостережение председателю городского комитета по транспорту и курирующему вице-губернатору в связи с планами провести транспортную реформу в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.
В июле 2020 года общественный транспорт Петербурга будет переведен на работу по регулируемому тарифу. Власти будут заключать госконтракты с частными компаниями, их транспорт станет частью городской маршрутной сети.
"Антимонопольный орган предостерегает должностных лиц от совершения действий, которые могут противоречить Национальному плану развития конкуренции, а также могут привести к нарушению статьи 15 Закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируемые изменения предполагают ликвидацию коммерческих маршрутных автобусных перевозок, что может привести к прекращению работы ряда организаций транспортного обслуживания. Это, по информации ведомства, "является ограничивающим конкуренцию действием и может привести фактически к установлению запрета на этот вид деятельности".
По сообщению ведомства, транспортная реформа предполагает дополнительные требования к подвижному составу перевозчиков. Однако эти требования не будут распространяться на подвижной состав ГУП "Пассажиравтотранс", поскольку государственное предприятие не планирует участвовать в конкурсе, который, как следует из публикаций в СМИ, может быть объявлен до конца осени 2019 года.
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"Таким образом, Пассажиравтотрансу будет предоставлено преимущественное право обслуживать "свою" часть маршрутов без проведения конкурса, что является созданием преимущества одному хозсубъекту по отношению к другим хозсубъектам (возможное нарушение ст.15 Закона о защите конкуренции)", - полагают в управлении ФАС.
Также в УФАС обеспокоены планами повысить цены на проезд и выразили несогласие с планируемым фактическим запретом на рекламу на общественном транспорте в Петербурге. "По мнению антимонопольного органа, размещение рекламы на транспорте может способствовать сдерживанию роста тарифов на перевозки за счет получения дополнительного дохода транспортными организациями", - отметили в пресс-службе.
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Федеральная антимонопольная служба РФСанкт-ПетербургОбщество
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