УФАС Петербурга предостерегло власти от нарушений при транспортной реформе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Управление Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу выдало предостережение председателю городского комитета по транспорту и курирующему вице-губернатору в связи с планами провести транспортную реформу в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В июле 2020 года общественный транспорт Петербурга будет переведен на работу по регулируемому тарифу. Власти будут заключать госконтракты с частными компаниями, их транспорт станет частью городской маршрутной сети.

"Антимонопольный орган предостерегает должностных лиц от совершения действий, которые могут противоречить Национальному плану развития конкуренции, а также могут привести к нарушению статьи 15 Закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируемые изменения предполагают ликвидацию коммерческих маршрутных автобусных перевозок, что может привести к прекращению работы ряда организаций транспортного обслуживания. Это, по информации ведомства, "является ограничивающим конкуренцию действием и может привести фактически к установлению запрета на этот вид деятельности".

По сообщению ведомства, транспортная реформа предполагает дополнительные требования к подвижному составу перевозчиков. Однако эти требования не будут распространяться на подвижной состав ГУП "Пассажиравтотранс", поскольку государственное предприятие не планирует участвовать в конкурсе, который, как следует из публикаций в СМИ, может быть объявлен до конца осени 2019 года.

"Таким образом, Пассажиравтотрансу будет предоставлено преимущественное право обслуживать "свою" часть маршрутов без проведения конкурса, что является созданием преимущества одному хозсубъекту по отношению к другим хозсубъектам (возможное нарушение ст.15 Закона о защите конкуренции)", - полагают в управлении ФАС.