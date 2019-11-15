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РИА Новости

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

14:25 15.11.2019 (обновлено: 21:05 15.11.2019)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ, задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. По версии следствия, 7 ноября он после ссоры застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
По сведениям источников РИА Новости, жертва Соколова, его бывшая ученица, жила с ним в квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.
На допросе Соколов сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца.
Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента за аморальный проступок.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСледственный комитет РФСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Зря иронизируете... не каждого иностранными орденами награждают! Просто у человека помутнение временное было от любви... Любить так любить, стрелять так стрелять... Русские не знают половинчатости, читайте "Драму на охоте"...
15 ноября, 15:30
Aмон Ра
9732626130
Здесь несостыковок много: зачем из реки рюкзак с руками вытащил? - Мог бы там оставить... Зачем в рюкзак травматический пистолет положил, если стрелял из обреза? Зачем голову дома оставил, а всё остальное выбросил? Почему держал тело дома два дня? Связано ли убийство с праздником 7 ноября?
15 ноября, 15:29
Владимир Дзювин
104952148
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