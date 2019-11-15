Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.

Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ, задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. По версии следствия, 7 ноября он после ссоры застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

По сведениям источников РИА Новости, жертва Соколова, его бывшая ученица, жила с ним в квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.

На допросе Соколов сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца.