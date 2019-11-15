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РИА Новости

Жириновский предложил Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"

14:18 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко с каждым годом все сложнее руководить страной, лучший вариант для него - "воссоединить Русь и Беларусь", считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Белоруссией. Он уже старейший руководитель в Европе - почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не всё получается: он хочет, чтобы русский рынок для Белоруссии был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?" - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
"Поэтому для него сейчас лучший вариант - стать современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь", - добавил политик.
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Александр ЛукашенкоЛДПРВладимир ЖириновскийБелоруссияБогдан ХмельницкийВ мире
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