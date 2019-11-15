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РИА Новости

"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита

14:17 15.11.2019 (обновлено: 21:19 15.11.2019)
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© REUTERS / Gleb GaranichРабочие на подземном газохранилище на Украине
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
© REUTERS / Gleb Garanich
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе срыва транзита газа через Украину.
Накануне Путин заявил, что Россия готова заключить с Украиной новое соглашение по транзиту, однако поставки газа могут оказаться под угрозой, когда Киев приведет нормы энергетического законодательства в соответствие с европейскими законами.
Коболев подтвердил, что у Украины есть такое обязательство перед ЕС.

"Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа", — написал Коболев в фейсбуке.

При этом он добавил, что "Нафтогаз" никогда не отказывался покупать российский газ по рыночным ценам.
Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий.
Путин о транзите газа через Украину
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Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Новый контракт "Газпром" сможет заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января.
В октябре глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская сторона сделала "Нафтогазу" все необходимые предложения, а также отметил, что до принятия европейского законодательства Киеву "достаточно далеко".
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
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Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Даже если в Киеве будет Игил, Газпрём будет качать.
15 ноября, 14:50
Сергей
1703026599
Пошли на фиг чубатые русофобы! Не видать вам транзита как своих ушей!!!
15 ноября, 14:19
Арсений Понфиленко
2372103014
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