"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе срыва транзита газа через Украину.
Накануне Путин заявил, что Россия готова заключить с Украиной новое соглашение по транзиту, однако поставки газа могут оказаться под угрозой, когда Киев приведет нормы энергетического законодательства в соответствие с европейскими законами.
Коболев подтвердил, что у Украины есть такое обязательство перед ЕС.
"Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа", — написал Коболев в фейсбуке.
При этом он добавил, что "Нафтогаз" никогда не отказывался покупать российский газ по рыночным ценам.
Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий.
Новый контракт "Газпром" сможет заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января.
В октябре глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская сторона сделала "Нафтогазу" все необходимые предложения, а также отметил, что до принятия европейского законодательства Киеву "достаточно далеко".
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