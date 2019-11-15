"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита

"Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа", — написал Коболев в фейсбуке.