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РИА Новости

Россиянам рекомендовали избегать людных мест в Тбилиси из-за митингов

14:14 15.11.2019 (обновлено: 14:15 15.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредставители оппозиционных движений перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против отказа грузинского парламента принять конституционные поправки по изменению избирательной системы
Представители оппозиционных движений перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против отказа грузинского парламента принять конституционные поправки по изменению избирательной системы
© Sputnik
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россиянам в Тбилиси рекомендовано соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей из-за планируемых в городе антиправительственных митингов и демонстраций.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и переходного правительства.
"Информируем, что 17 ноября (с 15:00 по местному времени) в центре Тбилиси (проспект Шота Руставели и площадь Республики) со стороны оппозиционных политических сил намечено несколько антиправительственных митингов и демонстраций. Секция рекомендует гражданам Российской Федерации, пребывающим в Грузии, соблюдать осторожность и избегать места массового скопления людей", - говорится в сообщении секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в твиттере.
Отмечается, что в городе будут повышены меры безопасности и ограничено движение транспорта.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Второго сентября 2008 года по решению Тбилиси Грузия и РФ разорвали дипломатические отношения.
Интересы России в Грузии, а также Грузии в России представляет Швейцария. По результатам обмена соответствующими нотами между тремя странами, 5 марта 2009 года при содействии посольства Швейцарии в Российской Федерации была открыта Секция интересов Грузии. Одновременно посольство Швейцарии в Тбилиси открыло Секцию интересов Российской Федерации.
Представители оппозиционных движений перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против отказа грузинского парламента принять конституционные поправки по изменению избирательной системы
14 ноября, 22:03
Митингующие в Тбилиси оппозиционеры установили палатки у здания парламента
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