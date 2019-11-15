В Госдуму внесли проект о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев внесли в Депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, который распространяет налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Республику Башкортостан.

Как поясняют разработчики, к участникам эксперимента будут отнесены регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривают режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС , но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

"Первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения - создание стимулов для выхода людей из тени", - считают Макаров и Журавлев. Они обращают внимание, что по данным ФНС на 31 октября 2019 года было зарегистрировано 260 тысяч налогоплательщиков НПД, в том числе в Москве - 151,7 тысячи человек, Московской области - 55,7 тысячи, Калужской области - 5,9 тысячи, Татарстане - 46,6 тысячи.

"Мониторинг применения налогового режима НПД показывает, что около 50% налогоплательщиков (от зарегистрированных налогоплательщиков НПД) не декларировали свои доходы в 2018 году, следовательно, не уплачивали какие-либо налоги и иные обязательные платежи, работая полностью в теневом секторе экономики. При этом суммарный доход, полученный от реализации деятельности налогоплательщиками НПД, на сегодняшний день составляет около 30 миллиардов рублей", - отмечают разработчики законопроекта.