В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

"Следствие просило продлить стражу Мацицкому по 19 февраля. Суд следствию отказал, избрав запрет определенных действий. Мацицкий выпущен из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что деятельность адвокатов дезорганизовала работу следственного органа и привела к тому, что фигурантам этого дела было предъявлено обвинение в разных редакциях.

В июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Участие в экстремистском сообществе".

В конце июня 2016 года Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации Саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу и пришло к выводу, что фактическая деятельность Саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.

Следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими.