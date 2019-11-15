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Религия и мировоззрение
2019-11-15T14:44Z
https://ria.ru/20191115/1560977189.html
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РИА Новости

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

14:12 15.11.2019 (обновлено: 14:44 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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30 октября 2017, 17:57
Осуждена женщина, отдавшая сайентологам 130 млн рублей дольщиковОктябрьский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к 6,5 годам колонии Екатерину Заборских, которая перевела в религиозную организацию "Сайентологическая церковь Москвы" более 130 миллионов рублей, собранных у дольщиков, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).
"Следствие просило продлить стражу Мацицкому по 19 февраля. Суд следствию отказал, избрав запрет определенных действий. Мацицкий выпущен из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что деятельность адвокатов дезорганизовала работу следственного органа и привела к тому, что фигурантам этого дела было предъявлено обвинение в разных редакциях.
В июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Участие в экстремистском сообществе".
В конце июня 2016 года Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации Саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу и пришло к выводу, что фактическая деятельность Саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.
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15 декабря 2017, 12:26Религия и мировоззрение
Глава уральских саентологов пойдет под суд
Следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.
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Религия и мировоззрениерелигияСанкт-Петербургский городской судРоссияСанкт-Петербург
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