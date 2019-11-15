Россияне при наводнении в Венеции не пострадали, заявили в генконсульстве

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Граждан РФ нет среди жертв и пострадавших при наводнении в Граждан РФ нет среди жертв и пострадавших при наводнении в Венеции , сообщило генеральное консульство России в Милане.

"В городе действует чрезвычайное положение, введенное с вечера 12 ноября. По данным полиции, граждане Российской Федерации среди жертв и пострадавших отсутствуют", - сообщило генконсульство на своей странице в Facebook

Генконсульство РФ также отметило, что, по сообщению мэрии Венеции, напряженная ситуация будет сохраняться в течение ближайших дней.

Поздно вечером во вторник Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым сильнейшим за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, покрыв 80% территории города. Ущерб от наводнения исчисляется сотнями миллионов евро. Совет министров Италии на специальном заседании в четверг выделил 20 миллионов евро на ликвидацию последствия наводнения.

Как сообщил местный центр мониторинга приливов, новый пик наводнения ожидается в Венеции к 11.20 местного времени (13.20 мск) пятницы, уровень воды составит 160 сантиметров. По данным метеорологов, подобные показатели могут привести к затоплению 77% поверхности. По состоянию на 08.40 местного времени уровень воды на традиционной точке отсчета, где Гранд-канал впадает в канал Джудекка, составлял 125 сантиметров.