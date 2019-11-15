Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T14:27Z
https://ria.ru/20191115/1560976645.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156087/41/1560874152_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_5a0f4e64786195da0dbd90395b51ec52.jpg
РИА Новости

Россияне при наводнении в Венеции не пострадали, заявили в генконсульстве

13:56 15.11.2019 (обновлено: 14:27 15.11.2019)
249
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Граждан РФ нет среди жертв и пострадавших при наводнении в Венеции, сообщило генеральное консульство России в Милане.
"В городе действует чрезвычайное положение, введенное с вечера 12 ноября. По данным полиции, граждане Российской Федерации среди жертв и пострадавших отсутствуют", - сообщило генконсульство на своей странице в Facebook.
Генконсульство РФ также отметило, что, по сообщению мэрии Венеции, напряженная ситуация будет сохраняться в течение ближайших дней.
Поздно вечером во вторник Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым сильнейшим за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, покрыв 80% территории города. Ущерб от наводнения исчисляется сотнями миллионов евро. Совет министров Италии на специальном заседании в четверг выделил 20 миллионов евро на ликвидацию последствия наводнения.
Паводок в Венеции
Вчера, 11:36
Венецию ждет новый пик наводнения, сообщил центр мониторинга приливов
Как сообщил местный центр мониторинга приливов, новый пик наводнения ожидается в Венеции к 11.20 местного времени (13.20 мск) пятницы, уровень воды составит 160 сантиметров. По данным метеорологов, подобные показатели могут привести к затоплению 77% поверхности. По состоянию на 08.40 местного времени уровень воды на традиционной точке отсчета, где Гранд-канал впадает в канал Джудекка, составлял 125 сантиметров.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и туристов избегать передвижений по городу. Накануне власти города предупредили об ухудшении погодных условий. В пятницу в Венеции ожидаются сильный ветер и серьезные осадки.
Лучшие фото недели: потоп в Венеции, "Женщина года" и исторический поцелуй
© REUTERS / Ivan Alvarado

Акция протеста в Сантьяго.

Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
1 из 30

Акция протеста в Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции.
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
2 из 30
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.

Мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены
3 из 30

Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Jeff Pachoud

Последствия землетрясения на юго-востоке Франции.

Последствия землетрясения на юго-востоке Франции
4 из 30

Последствия землетрясения на юго-востоке Франции.

© AFP 2019 / Jeff Pachoud
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой
5 из 30

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
6 из 30

Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.

Подготовка сотрудников ФСИН России
7 из 30

Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.

Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
8 из 30

Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© AFP 2019 / DPA/ Oliver Berg

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором
9 из 30

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.

© AFP 2019 / DPA/ Oliver Berg
© REUTERS / Gleb Garanich

Митинг против земельной реформы на Украине.

Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве
10 из 30

Митинг против земельной реформы на Украине.

© REUTERS / Gleb Garanich
© AFP 2019 / DPA / Karl-Josef Hildenbrand

Заиндевевшие листья на ветке в Марктобердорфе.

Заиндевелые листья на ветке
11 из 30

Заиндевевшие листья на ветке в Марктобердорфе.

© AFP 2019 / DPA / Karl-Josef Hildenbrand
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.

Председатель КНР Си Цзиньпи, президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
12 из 30

Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
13 из 30

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Parwiz Parwiz

Дети играют на кирпичном заводе на окраине Джелалабада.

Афганские дети играют на кирпичном заводе на окраине Джелалабада
14 из 30

Дети играют на кирпичном заводе на окраине Джелалабада.

© REUTERS / Parwiz Parwiz
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.

Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве
15 из 30

Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.

Участники марша по случаю Дня независимости Польши на одной из улиц Варшавы
16 из 30

Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Martin Meissner

Старт карнавального сезона в Кельне.

Начало карнавального сезона в Кельне, Германия
17 из 30

Старт карнавального сезона в Кельне.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Thomas Peter

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге.

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
18 из 30

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Akhtar Soomro

Участники оппозиционного "Марша свободы" в Исламабаде.

Участники оппозиционного Марша свободы в Исламабаде
19 из 30

Участники оппозиционного "Марша свободы" в Исламабаде.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

Жирафы по кличке Фёкла и Принцесса во время тренировки в Красноярском парке флоры и фауны Роев ручей
20 из 30

Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stringer

Женщина с ребенком смотрят на дым от лесных пожаров в Австралии.

Женщина с дочерью смотрят на дым от лесных пожаров, Австралия, 12 ноября 2019 года
21 из 30

Женщина с ребенком смотрят на дым от лесных пожаров в Австралии.

© REUTERS / Stringer
© John Wessels

Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.

Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго
22 из 30

Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.

© John Wessels
© AP Photo / Jordan Strauss

Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.

Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и Лаверн Кокс в Лос-Анджелес на премьере фильма Ангелы Чарли
23 из 30

Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Jordan Strauss
© REUTERS / Andres Martinez Casares

Мужчина спит в машине во время протестов в Ливане.

Мужчина спит в машине рядом с горящими шинами, Ливан, 13 ноября 2019 года
24 из 30

Мужчина спит в машине во время протестов в Ливане.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.

Танцоры Мулен Руж выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92, 10 ноября 2019
25 из 30

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.

© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2019 / Justin Sullivan

Портрет Греты Тунберг на одном из домов в Сан-Франциско.

 Портрет Греты Тунберг на одном из домов в Сан-Франциско, Калифорния
26 из 30

Портрет Греты Тунберг на одном из домов в Сан-Франциско.

© AFP 2019 / Justin Sullivan
© REUTERS / Toby Melville

Олень в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона.

Олень в Ричмонд-парке, Великобритания
27 из 30

Олень в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Yves Herman

Модели на Международном тату-съезде в Брюсселе.

Модели на Международной Брюссельской конвенции по татуировкам, 9 ноября 2019 года
28 из 30

Модели на Международном тату-съезде в Брюсселе.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt

Коренная жительница Боливии на пути из Эль-Альто в Ла-Пас.

Коренная жительница Боливии на пути из Эль-Альто в Ла-Пас, 13 ноября 2019
29 из 30

Коренная жительница Боливии на пути из Эль-Альто в Ла-Пас.

© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt
© REUTERS / Toby Melville

Канатная дорога Emirates Air Line через Темзу.

Пассажиры на канатной дороге Emirates Air Line через Темзу, Лондон
30 из 30

Канатная дорога Emirates Air Line через Темзу.

© REUTERS / Toby Melville
1 из 30

Акция протеста в Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
2 из 30
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 30

Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
4 из 30

Последствия землетрясения на юго-востоке Франции.

© AFP 2019 / Jeff Pachoud
5 из 30

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 30

Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 30

Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 30

Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
9 из 30

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.

© AFP 2019 / DPA/ Oliver Berg
10 из 30

Митинг против земельной реформы на Украине.

© REUTERS / Gleb Garanich
11 из 30

Заиндевевшие листья на ветке в Марктобердорфе.

© AFP 2019 / DPA / Karl-Josef Hildenbrand
12 из 30

Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
13 из 30

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 30

Дети играют на кирпичном заводе на окраине Джелалабада.

© REUTERS / Parwiz Parwiz
15 из 30

Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 30

Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
17 из 30

Старт карнавального сезона в Кельне.

© AP Photo / Martin Meissner
18 из 30

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге.

© REUTERS / Thomas Peter
19 из 30

Участники оппозиционного "Марша свободы" в Исламабаде.

© REUTERS / Akhtar Soomro
20 из 30

Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
21 из 30

Женщина с ребенком смотрят на дым от лесных пожаров в Австралии.

© REUTERS / Stringer
22 из 30

Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.

© John Wessels
23 из 30

Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Jordan Strauss
24 из 30

Мужчина спит в машине во время протестов в Ливане.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
25 из 30

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.

© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt
26 из 30

Портрет Греты Тунберг на одном из домов в Сан-Франциско.

© AFP 2019 / Justin Sullivan
27 из 30

Олень в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона.

© REUTERS / Toby Melville
28 из 30

Модели на Международном тату-съезде в Брюсселе.

© REUTERS / Yves Herman
29 из 30

Коренная жительница Боливии на пути из Эль-Альто в Ла-Пас.

© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt
30 из 30

Канатная дорога Emirates Air Line через Темзу.

© REUTERS / Toby Melville
000000
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияВенецияВ мире
Рекомендуем
Паводок в Венеции
Венецию ждет новый пик наводнения, сообщил центр мониторинга приливов
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
Мэр Венеции заявил о миллиардном ущербе из-за наводнения
Площадь Сан-Марко во время наводнения в Венеции
В Венеции призвали туристов не отказываться от планов на поездки
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
В Италии оценили состояние венецианской базилики Сан-Марко после потопа
Мужчина демонстрирует купленный билет на железнодорожном вокзале в Симферополе
Более 20 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно купили туристы за неделю
Туристы в номере отеля
Эксперт оценил идею ввести невозвратный тариф для отелей в России
Девушка держит крендели
Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы
Астронавт НАСА Эндрю Фойстел во время выхода в открытый космос на МКС
США могут сократить число астронавтов на МКС
Самуи
СМИ: в Таиланде задержали россиянина, просрочившего визу на семь лет
Выставка Global vape - 2017
В Екатеринбурге проверят данные о курении вейпов в гимназии
Ян Чарногурский
Словацкий политик рассказал о "бархатной революции" 1989 года
Посёлок Баренцбург на острове Шпицберген
Поморские депутаты предложили расширить территорию Арктической зоны
Лекция в университете
Преподаватели вузов предложили учредить День работника высшего образования
Паводок в Венеции
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Алексей Волин
Волин рассказал о следующем Российско-китайском форуме новых медиа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
Лента новостейМолния