Вучич отметил рост сотрудничества с Генпрокуратурой России

БЕЛГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии в области правосудия растёт, заявил сербский президент Александр Вучич.
В пятницу в Сербии с визитом находится генпрокурор РФ Юрий Чайка. Глава государства провел с ним беседу за закрытыми дверями.
"В сердечном и дружеском разговоре двое собеседников констатировали, что с 2012 года сотрудничество Сербии и РФ в области правосудия, сотрудничества органов следствия двух министерств отмечает тенденцию к росту", - сообщила администрация сербского лидера.
"Президент Вучич выразил удовлетворение недавно заключёнными соглашениями между Сербией и Россией и между республиканской прокуратурой и генпрокуратурой РФ, которые обеспечат обмен профессиональным опытом и повышение квалификации носителей прокурорской должности", - говорится в сообщении.