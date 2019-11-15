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РИА Новости

Вучич отметил рост сотрудничества с Генпрокуратурой России

13:37 15.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии в области правосудия растёт, заявил сербский президент Александр Вучич.
В пятницу в Сербии с визитом находится генпрокурор РФ Юрий Чайка. Глава государства провел с ним беседу за закрытыми дверями.
"В сердечном и дружеском разговоре двое собеседников констатировали, что с 2012 года сотрудничество Сербии и РФ в области правосудия, сотрудничества органов следствия двух министерств отмечает тенденцию к росту", - сообщила администрация сербского лидера.
"Президент Вучич выразил удовлетворение недавно заключёнными соглашениями между Сербией и Россией и между республиканской прокуратурой и генпрокуратурой РФ, которые обеспечат обмен профессиональным опытом и повышение квалификации носителей прокурорской должности", - говорится в сообщении.
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Александр ВучичГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаСербияРоссияВ мире
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