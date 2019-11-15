В Ростовской области загорелась сухая трава

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Азовском районе Сухая растительность загорелась в Азовском районе Ростовской области на площади в 4 тысячи квадратных метров, из-за сильного ветра пожару присвоен второй ранг, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

"В 12.30 мск пятницы поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе хутора Обуховка Азовского района… Площадь загорания около 0,4 гектара", - сказал он, добавив, что из-за сильного ветра к тушению привлекаются силы и средства по 2 рангу пожара.

К месту направлены 80 человек и 17 единиц техники.