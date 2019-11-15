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РИА Новости

В Ростовской области загорелась сухая трава

13:31 15.11.2019 (обновлено: 13:52 15.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Азовском районе Ростовской области на площади в 4 тысячи квадратных метров, из-за сильного ветра пожару присвоен второй ранг, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 12.30 мск пятницы поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе хутора Обуховка Азовского района… Площадь загорания около 0,4 гектара", - сказал он, добавив, что из-за сильного ветра к тушению привлекаются силы и средства по 2 рангу пожара.
К месту направлены 80 человек и 17 единиц техники.
Накануне спасатели распространили предупреждение о том, что до конца суток 17 ноября в регионе сохранится усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.
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МЧС РФРостовская областьРоссияПроисшествия
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