Более 20 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно купили туристы за неделю

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На поезда, следующие из городов на материковой части России в Крым и обратно, за неделю было раскуплено более 20 тысяч билетов, сообщили РИА Новости в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту на полуостров.

Чаще всего туристы планируют ехать от конечной станции и до конечной. Наиболее популярные направления: Москва — Симферополь и обратно. В сторону полуострова из столицы приобретено порядка 5 000 билетов, в обратную — примерно 4 500. Из Санкт-Петербурга в Севастополь — более 1 200, обратно — столько же.

Первые поезда уже заполнены примерно на 70%, но самые популярные даты для путешествия в Крым по железной дороге — 28-29 декабря.

По словам пресс-службы перевозчика, примерно равное число туристов приобретают билеты на сайте и в кассах.