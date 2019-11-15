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РИА Новости

Более 20 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно купили туристы за неделю

13:29 15.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует купленный билет на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина демонстрирует купленный билет на железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На поезда, следующие из городов на материковой части России в Крым и обратно, за неделю было раскуплено более 20 тысяч билетов, сообщили РИА Новости в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту на полуостров.
Чаще всего туристы планируют ехать от конечной станции и до конечной. Наиболее популярные направления: Москва — Симферополь и обратно. В сторону полуострова из столицы приобретено порядка 5 000 билетов, в обратную — примерно 4 500. Из Санкт-Петербурга в Севастополь — более 1 200, обратно — столько же.
Первые поезда уже заполнены примерно на 70%, но самые популярные даты для путешествия в Крым по железной дороге — 28-29 декабря.
По словам пресс-службы перевозчика, примерно равное число туристов приобретают билеты на сайте и в кассах.
Запросов на перевозку животных поступает довольно много. Она осуществляется в рамках действующих правил, но, как подчеркнули в компании, "худеть котам не придется".
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
8 ноября, 07:04Туризм
Билеты на поезда в Крым поступили в свободную продажу
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