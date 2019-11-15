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РИА Новости

Словацкий политик рассказал о "бархатной революции" 1989 года

13:03 15.11.2019 (обновлено: 13:04 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯн Чарногурский
Ян Чарногурский
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ян Чарногурский. Архивное фото
ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. И терявшие власть коммунисты, и пытавшиеся ее получить диссиденты стремились не допустить кровопролития во время событий ноября 1989 года в Чехословакии, получивших затем название "бархатной революции", рассказал в интервью РИА Новости один из ее лидеров, ставший в начале декабря того же года первым зампредом нового федерального правительства страны, Ян Чарногурский.
В ноябре 1989 года, после того, как полиция в Праге жестоко разогнала мирную студенческую демонстрацию, по всей Чехословакии развернулись антикоммунистические выступления студентов и рабочих, ранее начавшиеся в других социалистических странах Восточной Европы - Польше, Венгрии, ГДР и Болгарии. Чарногурский в это время находился в братиславской тюрьме за издание нелегального антикоммунистического журнала.
Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский
Вчера, 12:29
Словацкий политик рассказал о провокации в ходе событий в Праге в 1989 году
"Я узнал о событиях от своего адвоката, а потом в открытое окно стало доноситься скандирование с заполненных демонстрантами площадей Братиславы. Уступая требованиям митингующих, президент республики Густав Гусак 25 ноября подписал мне амнистию. На другой день я уже был среди ораторов на одном из митингов в Братиславе, а спустя еще два дня стал членом делегации оппозиции, которая приступила в Праге к переговорам с руководством последнего коммунистического правительства во главе с премьером Ладиславом Адамецом", - рассказывает Чарногурский.
По словам экс-диссидента, коммунисты в те дни попытались подстроиться под ситуацию, сменили генсека, избрав на высший пост одного из молодых представителей руководства, отказались от принципа властвующей партии, приняли новую программу, но было уже поздно.
"Весьма скоро стало понятно, что ни коммунисты, ни, тем более, диссиденты и их сторонники ни в коем случае не хотят допустить крови во время развернувшихся в стране бурных событий, хотя ничего исключать было нельзя. Многолетний лидер диссидентов Вацлав Гавел договорился с главой генштаба генералом Мирославом Вацеком о том, что армия не выступит против народа. С другой стороны, трезвые головы в силовых структурах и в компартии, думаю, понимали безысходность вооруженного выступления", - считает Чарногурский.
По мнению Чарногурского, в случае военного вмешательства в события потенциальные "путчисты" не продержались бы долго в условиях полной международной изоляции. Такой режим "на штыках" все равно бы пал, а его лидеры пошли под суд.
"Думаю, что такая перспектива не устраивала никого из сторонников прежнего режима", - сказал Чарногуский.
Читайте полный текст интервью >>
Прага. Архивное фото
29 мая 2017, 14:05
Половина граждан Чехии считает ошибкой разделение Чехословакии
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Ян ЧарногурскийЧехословакияПрагаВ мире
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