Случаи обмена осужденными за шпионаж между СССР/Россией и другими странами

10 февраля 2018 года Таллин и Москва произвели обмен осужденными за шпионаж – на родину вернулись гражданин России Артем Зинченко и гражданин Эстонии Райво Суси. Обмен состоялся на пограничном переходе Койдула около 10 утра. Оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии.

Артем Зинченко был признан в мае 2017 года Харьюским уездным судом виновным в шпионаже и приговорен к пяти годам лишения свободы . Эстонский бизнесмен Райво Суси в декабре 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.

26 сентября 2015 года на пограничном КПП "Куничина гора" в Псковской области на мосту через реку Пиуза произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера, осужденного в России на 15 лет за шпионаж, на Алексея Дрессена, бывшего офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии, отбывавшего наказание за передачу секретных сведений ФСБ России.

По сообщению ФСБ России, Кохвер был задержан в сентябре 2014 года в Псковской области со спецтехникой для скрытой записи, пистолетом и 5 тысячами евро. По оценке российских спецслужб, была пресечена "агентурная операция департамента полиции безопасности МВД Эстонии". Эстонские же власти заявляли, что Кохвер был похищен в Эстонии на границе с Псковской областью и под угрозой оружия доставлен в Россию. Эстонская полиции безопасности утверждает, что ее сотрудник "выполнял служебные обязанности по предотвращению трансграничного преступления, связанного с контрабандой".

Алексей Дрессен в 2012 году был признан виновным в государственной измене и приговорен судом к 16 годам тюремного заключения.

9 июля 2010 года в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, трое из которых были осуждены за шпионаж, на десятерых задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России. Суд в Нью-Йорке депортировал Владимира и Лидию Гурьевы, Михаила Куцика и Наталию Переверзеву, Андрея Безрукова и Елену Вавилову, Михаиал Васенкова и Вику Пелаез, Анну Чапман и Михаила Семенко. Москва обменивала Игоря Сутягина, Геннадия Василенко, Александра Запорожского и Сергея Скрипаля.

Сутягин, бывший завсектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН, весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Ему были предъявлены обвинения в передаче сведений, составляющих гостайну, представителям британской разведки Mи-6.

Запорожский, служивший до 1997 года замначальником 1-го отдела управления контрразведки Службы внешней разведки, а с 1998 года, уволившись в запас, работавший в американской компании и проживавший в США, был арестован в 2001 году, когда приехал в Москву. Летом 2003 года он был приговорен Московским военным окружным судом к 18 годам лишения свободы за передачу американским спецслужбам (ЦРУ) сведений о действующих сотрудниках и трех агентах СВР из числа американских граждан.

Скрипаль, бывший полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, был задержан в 2004 году, а в 2006 году осужден на 13 лет за государственную измену в форме шпионажа в пользу Великобритании. По данным спецслужб, Скрипаль более десяти лет сотрудничал с британской разведкой – он был завербован в середине 1990-х годов.

Василенко, бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс", в 2006 году был приговорен к трем годам колонии-поселения за незаконное хранение оружия, попытку изготовления взрывного устройства и сопротивление сотрудникам милиции. Позже за попытку дачи взятки руководству борской спецколонии, в которой содержался, с учетом еще неотбытого срока был приговорен еще к трем годам и пяти дням в колонии строгого режима.

Василенко, служившему в 1976-1988 годах в управление внешней контрразведки КГБ и находящемуся в командировке в Вашингтоне (США), в 1988 году предъявляли обвинение в шпионаже в пользу США. Но из-за отсутствия доказательств дело было прекращено, а Василенко уволили из КГБ. В обменный список он был включен властями США по просьбе бывшего сотрудника ЦРУ Джека Платта, с которым Василенко сдружился во время работы в Вашингтоне.

Перед обменом все четверо российских граждан были помилованы президентом РФ.

В июне 1985 года на мосту Глинике, через который проходила граница между ФРГ и ГДР, обменяли диссидента Натана Щаранского, приговоренного в 1978 году к 13 годам тюрьмы за шпионаж, двоих граждан ФРГ и гражданина Чехословакии на разведчика ГДР Детлефа Шарфенорта, поляка Ежи Качмарека, советского агента Евгения Землякова, а также чешских разведчиков-нелегалов Карла и Хану Кехер.

27 апреля 1979 года состоялся обмен сотрудников внешней разведки КГБ, осужденных за шпионаж, на пятерых диссидентов. 20 мая 1978 года в штате Нью-Джерси (США) при выемке сообщения агента из тайника были задержаны три сотрудника внешней разведки КГБ, работавшие в ООН, Рудольф Черняев, Вальдик Энгер и Владимир Зинякин. В тайнике находились секретные документы военно-морских сил США, заложенные туда агентом КГБ Артуром Линдбергом. Атташе советского представительства при ООН Владимир Зинякин, обладавший дипломатическим иммунитетом, был отпущен в тот же день. Сотрудники секретариата ООН Рудольф Черняев и Вальдик Энгер, не обладавшие таким иммунитетом, в течение месяца находились в тюрьме, а затем были отпущены под залог и подписку о невыезде. 23 октября 1978 года окружным судом города Ньюарк Черняев и Энгер были приговорены к 50 годам лишения свободы каждый , после чего подали апелляцию и продолжали находиться на территории жилого комплекса советского представительства при ООН. 27 апреля 1979 года после длительных переговоров СССР и США оба советских разведчика были обменяны на пятерых диссидентов, отбывавших срок в советской колонии, – Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса.

17 февраля 1969 года в районе КПП Херлесхаузен на государственной границе между ФРГ и ГДР состоялся обмен агента советской разведки Хайнца Фельфе на 21 агента разведок ФРГ и США, трое из них были арестованы в СССР и осуждены за шпионаж в пользу США, 18 человек являлись агентами западногерманской разведки, отбывавшими наказания в тюрьмах ГДР. Хайнц Фельфе был арестован 6 ноября 1961 года и приговорен западногерманским судом к 15 годам тюремного заключения. В 1951 году по заданию советской разведки Фельфе устроился на работу в Федеральную разведывательную службу, где в 1956 году получил ранг правительственного советника и был назначен начальником реферата "Контршпионаж против СССР и советских представительств в ФРГ".

В 1964 году на мосту Глинике состоялся обмен советского агента Конона Молодого на британского разведчика Гревилла Винна, арестованного в Москве. Советский резидент-нелегал Гордон Лонсдейл (Конон Молодый) и его агенты – супруги Питер и Хелен Крогеры (Моррис и Леонтина Коэн) были арестованы в Лондоне в январе 1961 года . Молодый получил 25, Крогеры – по 20 лет тюрьмы. В октябре 1969 года супруги Крогеры были обменяны на арестованного в 1965 году в Советском Союзе британского разведчика Джеральда Брука.

10 февраля 1962 года на мосту Глинике был произведен обмен советского разведчика Рудольфа Абеля, осужденного за шпионаж в США, на осужденного за шпионаж в Советском Союзе американского летчика Фрэнсиса Гэрри Пауэрса. Советский разведчик Рудольф Абель (настоящее имя Вильям Фишер) с 1948 находился в США как разведчик-нелегал. В июне 1957 года он был арестован и приговорен американским судом к 32 годам тюрьмы. Американский пилот Пауэрс был сбит в районе Свердловска (ныне Екатеринбург) во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года. Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж.