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РИА Новости

В Киеве хотят сменить руководство "Украинских железных дорог"

12:52 15.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время сменить руководство компании "Украинские железные дороги" из-за "дикой коррупции", сообщил в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.
Ранее железнодорожники провели митинг возле офиса президента Украины в Киеве, среди их требований было повышение зарплаты и отставка главы "Украинских железных дорог" Евгения Кравцова.
"Коррупция в компании "Украинские железные дороги", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Гончарук в эфире телеканала "1+1".
Он назвал компанию очень неэффективной и убыточной. В частности, по словам премьера, "почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили".
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Алексей ГончарукУкраинская железная дорогаУкрзализныцяУкраинаВ мире
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