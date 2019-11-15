В Киеве хотят сменить руководство "Украинских железных дорог"

Он назвал компанию очень неэффективной и убыточной. В частности, по словам премьера, "почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили".