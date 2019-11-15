В Совфеде оценили угрозу США ввести санкции против Египта из-за Су-35

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заявления США о возможных санкциях в отношении Египта в связи с решением Каира продолжать закупки российских истребителей Су-35 противоречат международным правилам торговли оружием, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.
"Торговля оружием регулируется международным правом, и решение США идет вразрез с этими нормами", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что Вашингтон не вправе вмешиваться в сделки между третьими странами, "это неправомочно".
Кондратьев подчеркнул, что на рынке оружия существует высокая конкуренция, и американцы, как и в других сферах, пытаются активно применять практику санкционного давления.
"Нам нужно идти дипломатическим путем, расширяя горизонты сотрудничества с другими странами, поставляя им свое оружие", - заключил парламентарий.
Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35 появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
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