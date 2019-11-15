В Совфеде оценили угрозу США ввести санкции против Египта из-за Су-35

Кондратьев подчеркнул, что на рынке оружия существует высокая конкуренция, и американцы, как и в других сферах, пытаются активно применять практику санкционного давления.

Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35 появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.