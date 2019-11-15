В Выборге расследуют надругательство над девочкой в спортцентре

"Следователь СКР задержал мужчину в порядке статьи 91 УПК РФ и предъявил соответствующее обвинение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в августе 2018 года девочка находилась в помещении спортивного центра, где подозреваемый надругался над ней.