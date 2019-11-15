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РИА Новости

В Выборге расследуют надругательство над девочкой в спортцентре

12:42 15.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 15-летней девочкой в спортивном центре в Выборге в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Следователь СКР задержал мужчину в порядке статьи 91 УПК РФ и предъявил соответствующее обвинение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в августе 2018 года девочка находилась в помещении спортивного центра, где подозреваемый надругался над ней.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
По данным местных СМИ, обвиняемый является тренером по боевому единоборству кудо.
Сотрудник полиции
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Следственный комитет РФЛенинградская областьВыборгРоссияПроисшествия
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