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РИА Наука
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РИА Новости

РАН объявила имена новых академиков

12:38 15.11.2019 (обновлено: 14:38 15.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российская академия наук подвела итоги тайного голосования и объявила имена новых академиков и членов-корреспондентов.
Среди новых академиков:
Дмитрий Пушкарь — главный уролог Минздрава, ведущий разработчик уникального российского хирургического робота;
Иван Стилиди — директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина;
Сергей Деев — специалист в области молекулярной иммунологии, разработчик передовой методики, позволяющей одновременно диагностировать и лечить рак;
Гарегин Тосунян — президент Ассоциации российских банков;
Виктор Савиных — знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Московского государственного университета геодезии и картографии.
В число членов-корреспондентов вошли:
Евгений Рогаев — основоположник методов анализа ДНК для судебно-медицинской экспертизы, в свое время проводивший генетическую идентификацию останков семьи последнего русского царя Николая II;
Николай Кропачев — ректор Санкт-Петербургского государственного университета;
Зураб Кекелидзе — генеральный директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского;
Алексей Орыщенко — гендиректор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей", входящего в Курчатовский институт;
Сергей Мироненко — научный руководитель Государственного архива.
Выборы в РАН проходили в три этапа. Сначала состоялось тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, затем избранных там ученых утвердили на общем собрании каждого отделения. После этого кандидатов рекомендовали к утверждению на окончательном тайном голосовании общего собрания РАН.
По словам главы Академии наук Александра Сергеева, нынешние выборы отличались высоким конкурсом — на одно место академика претендовали около четырех человек, а на место членкора — почти девять. Кроме того, РАН расширила перечень специальностей, по которым были открыты вакансии, и разрешила участвовать в выборах кандидатам с двойным гражданством.
Профессиональные и этические качества соискателей оценивали экспертные и этические комиссии. В результате они рекомендовали допустить к выборам чуть более половины претендентов на звание академика и треть кандидатов в членкоры.
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РИА НаукаДмитрий ПушкарьВиктор СавиныхРоссийская академия наукМоскваГарегин ТосунянРоссия
Популярные комментарии
Причем тут Тосунян - президент Ассоциации российских банков??? Почем ныне степень академика и голосовавшим не стыдно ли за свой выбор???
15 ноября, 13:17
ЮКЮрий Князев
2500100
А какое эпохальное научное направление разрабатывает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян?
15 ноября, 12:55
ahanatol hristenko
1700001
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