РАН объявила имена новых академиков

Среди новых академиков:

— Дмитрий Пушкарь — главный уролог Минздрава, ведущий разработчик уникального российского хирургического робота; Дмитрий Пушкарь — главный уролог Минздрава, ведущий разработчик уникального российского хирургического робота; — Иван Стилиди — директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина; Иван Стилиди — директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина; — Сергей Деев — специалист в области молекулярной иммунологии, разработчик передовой методики, позволяющей одновременно диагностировать и лечить рак; Сергей Деев — специалист в области молекулярной иммунологии, разработчик передовой методики, позволяющей одновременно диагностировать и лечить рак; — Гарегин Тосунян — президент Ассоциации российских банков; Гарегин Тосунян — президент Ассоциации российских банков; — Виктор Савиных — знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Московского государственного университета геодезии и картографии. Виктор Савиных — знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Московского государственного университета геодезии и картографии.

В число членов-корреспондентов вошли:

— Евгений Рогаев — основоположник методов анализа ДНК для судебно-медицинской экспертизы, в свое время проводивший генетическую идентификацию останков семьи последнего русского царя Николая II; Евгений Рогаев — основоположник методов анализа ДНК для судебно-медицинской экспертизы, в свое время проводивший генетическую идентификацию останков семьи последнего русского царя Николая II; — Николай Кропачев — ректор Санкт-Петербургского государственного университета; Николай Кропачев — ректор Санкт-Петербургского государственного университета; — Зураб Кекелидзе — генеральный директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского; Зураб Кекелидзе — генеральный директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского; — Алексей Орыщенко — гендиректор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей", входящего в Курчатовский институт; Алексей Орыщенко — гендиректор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей", входящего в Курчатовский институт; — Сергей Мироненко — научный руководитель Государственного архива. Сергей Мироненко — научный руководитель Государственного архива.

Выборы в РАН проходили в три этапа. Сначала состоялось тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, затем избранных там ученых утвердили на общем собрании каждого отделения. После этого кандидатов рекомендовали к утверждению на окончательном тайном голосовании общего собрания РАН.

По словам главы Академии наук Александра Сергеева, нынешние выборы отличались высоким конкурсом — на одно место академика претендовали около четырех человек, а на место членкора — почти девять. Кроме того, РАН расширила перечень специальностей, по которым были открыты вакансии, и разрешила участвовать в выборах кандидатам с двойным гражданством.