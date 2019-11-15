В Ингушетии будут судить обвиняемого в гибели четырех человек полицейского

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает региональное СУ СК

"По данным следствия, вечером 10 ноября 2017 года 33-летний начальник отделения одного из районных подразделений МВД Ингушетии, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего жителя республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП водителю ВАЗа был причинен тяжкий вред здоровью, а четыре пассажира данного автомобиля - жители селения Зязиков-Юрт в возрасте от 18 до 22 лет - погибли. Полицейский отделался ссадинами.

Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.