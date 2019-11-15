В Ингушетии будут судить обвиняемого в гибели четырех человек полицейского

"По данным следствия, вечером 10 ноября 2017 года 33-летний начальник отделения одного из районных подразделений МВД Ингушетии, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего жителя республики", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате ДТП водителю ВАЗа был причинен тяжкий вред здоровью, а четыре пассажира данного автомобиля - жители селения Зязиков-Юрт в возрасте от 18 до 22 лет - погибли. Полицейский отделался ссадинами.
Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.
По данным пресс-службы регионального МВД, по решению руководства министерства после ДТП сотрудник полиции был отстранен от выполнения служебных обязанностей. "В случае признания вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - подчеркивает пресс-служба.