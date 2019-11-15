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РИА Новости

Словацкий политик рассказал о провокации в ходе событий в Праге в 1989 году

12:29 15.11.2019 (обновлено: 13:04 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский
Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Архивное фото
ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. События "бархатной революции" в ноябре 1989 года в Чехословакии начались с мирной студенческой демонстрации, которой в целях провокации воспользовалось руководство госбезопасности (ГБ), попытавшееся помочь группе людей в руководстве компартии перехватить власть у "старцев" и при этом удержать в узде ситуацию в стране, рассказал в интервью РИА Новости один из лидеров тогдашних событий, ставший в начале декабря того же года первым зампредом нового федерального правительства страны, Ян Чарногурский.
В ноябре 1989 года, после того, как полиция в Праге жестоко разогнала мирную студенческую демонстрацию, по всей Чехословакии развернулись антикоммунистические выступления студентов и рабочих, ранее начавшиеся в других социалистических странах Восточной Европы - Польше, Венгрии, ГДР и Болгарии. Чарногурский в это время находился в братиславской тюрьме за издание нелегального антикоммунистического журнала.
Прага. Архивное фото
29 мая 2017, 14:05
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"На 17 ноября, который отмечается как Международный день студентов, по традиции была намечена демонстрация учащихся вузов и школ, участники которой должны были пройти через весь центр Праги до Национального проспекта. Здесь и была подготовлена провокация силами госбезопасности (ГБ) и полиции", - рассказывает Чарногурский.
Сначала, по словам Чарногурского, студентов окружили полицейские и долгое время не выпускали из кольца. Потом они начали избивать юношей и девушек дубинками, молотя без разбора по головам, спинам, ногам. А после того, как все завершилось, по всей стране поползли слухи о том, что один студент во время избиения полицейскими скончался.
"Диссидент Петр Ул, сотрудничавший с радиостанцией "Свободная Европа" и другими западными "голосами", передал туда информацию, что погиб студент Милан Шмид. Позднее выяснилось, что эту роль сыграл подосланный сотрудник ГБ Людвик Зифчак, который в начале того же 1989 года был внедрен ГБ в ряды молодежных активистов и диссидентов. Его, якобы тяжело раненого полицейскими, отвезла машина скорой помощи, а потом кто-то сообщил Улу, что в больнице "студент Шмид" скончался", - говорит Чарногурский.
Известие о том, что поздно вечером 17 ноября десятки студентов были избиты полицией, а один из них даже скончался, на другой день всколыхнуло всю страну, но прежде всего, диссидентов. Они сразу начали работу по созданию организаций, которые возглавили бы антикоммунистическое движение в стране и которые в итоге получили название "Гражданский форум" (ГФ) в Чехии и "Общественность против насилия" (ОПН) в Словакии.
"Ошибка с "убитым студентом" весьма скоро выяснилась, но, как говорится, "поезд уже пошел". Группы активистов начали создаваться на заводах и в вузах, росло число отделений ГФ и ОПН в больших и малых городах Чехии и Словакии. Люди, до сих пор с завистью смотревшие на то, что происходит в СССР и в других соцстранах, теперь почувствовали, что могут попробовать у себя сделать то же самое", - рассказывает Чарногурский.
Читайте полный текст интервью >>
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Ян ЧарногурскийЧехословакияЧехияСловакияВ мире
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