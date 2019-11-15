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РИА Наука
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РИА Новости

Разработчика хирургического робота Дмитрия Пушкаря избрали академиком РАН

12:17 15.11.2019 (обновлено: 12:21 15.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлавный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга первую операцию на животном
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга первую операцию на животном
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Главный уролог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пушкарь, участвовавший в разработке уникального российского хирургического робота, избран академиком Российской академии наук.
Результаты тайного голосования, прошедшего в четверг, объявлены в пятницу на Общем собрании РАН. Пушкарь избран академиком по отделению медицинских наук РАН (специальность "урология").
Как рассказал Пушкарь РИА Новости, российский хирургический робот - это, возможно, наиболее важный проект в российской хирургии, если его создание успешно завершится, он полностью изменит отечественную медицину.
Российские врачи и ученые разработали уникального робота: он компактный, подвижный и может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Первым живым существом, прооперированным с помощью этой машины, стала свинка Роза. У животного была миома матки, обзавестись потомством с таким диагнозом Роза не могла. Но после операции, которую провел Пушкарь при помощи робота, это стало возможно.
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Врачи рассчитывают, что со временем операции с участием практичных, мобильных и сделанных в России роботов-хирургов можно будет проводить и на людях, поскольку робот делает очень маленькие проколы в теле пациента, такие раны заживут гораздо быстрее, чем при полостных операциях. По словам разработчиков, роботохирургия действительно принесет людям пользу в случае включения уникального российского робота-хирурга в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
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РИА НаукаМинистерство здравоохранения РФРоссияДмитрий ПушкарьРоссийская академия наук
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