Разработчика хирургического робота Дмитрия Пушкаря избрали академиком РАН

Результаты тайного голосования, прошедшего в четверг, объявлены в пятницу на Общем собрании РАН. Пушкарь избран академиком по отделению медицинских наук РАН (специальность "урология").

Как рассказал Пушкарь РИА Новости, российский хирургический робот - это, возможно, наиболее важный проект в российской хирургии, если его создание успешно завершится, он полностью изменит отечественную медицину.

Российские врачи и ученые разработали уникального робота: он компактный, подвижный и может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Первым живым существом, прооперированным с помощью этой машины, стала свинка Роза. У животного была миома матки, обзавестись потомством с таким диагнозом Роза не могла. Но после операции, которую провел Пушкарь при помощи робота, это стало возможно.