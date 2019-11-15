Не игнорируйте сообщения МЧС: история спасения рыбака в Хабаровском крае

Когда понял, что по времени уже давно должен был быть на месте, сообразил, что заблудился, а тут еще и бензин на исходе. На удачу у рыбака с собой имелся хорошо заряженный телефон и была сотовая связь, но удача повернулась к нему как-то наполовину ‒ навигационной программой, имеющейся в телефоне, он воспользоваться не сумел, поэтому дважды неправильно давал координаты, где он находится, что в подобной ситуации критично", ‒ рассказывается в пресс-релизе МЧС.
Он увидел свет
К полуночи спасательная операция благополучно завершилась ‒ горе-рыбака нашли и доставили к машине. От медицинской помощи он отказался, отогрелся в машине спасателей и, признав, что беспечность может обернуться трагедией, со своим товарищем поехал в город", ‒ заключили в пресс-службе ведомства.