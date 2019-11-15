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РИА Новости

Не игнорируйте сообщения МЧС: история спасения рыбака в Хабаровском крае

12:05 15.11.2019 (обновлено: 12:25 15.11.2019)
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© Фото : МЧС России Спасатели Комсомольска-на-Амуре нашли заблудившегося из-за метели рыбака
 Спасатели Комсомольска-на-Амуре нашли заблудившегося из-за метели рыбака
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. МЧС напоминает о том, как важно обращать внимание на предупреждения об ухудшении погоды. 14 ноября поисково-спасательный отряд Хабаровского края провел операцию по спасению рыбаков, проигнорировавших подобные предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Несмотря на сообщение МЧС об ухудшении погоды, двое "отважных" жителей из села Гайтер, которое находится в 35 километрах от города Комсомольска-на-Амуре, утром 14 ноября отправились ловить рыбу на Орловскую протоку.
Приближающееся ухудшение погодных условий было очевидно даже непрофессиональному синоптику, как говорится в пресс-релизе ведомства: "На улице уже занималась метель, но здравый смысл был просто отброшен в сторону: если рыбаки собрались, то, невзирая ни на что, едем! Приехали, порыбачили и тут снова здравый смысл оставил рыбаков".
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Возвращаться жители села Гайтер решили порознь ‒ один ушел пешком раньше, а второй, немного погодя, поехал на "мотособаке". Выезд на рыбалку мог бы закончиться благополучно, если бы не обещанное ухудшение погодных условий: из-за разыгравшейся метели второй мужчина сбился с пути и поехал в противоположном направлении.

Когда понял, что по времени уже давно должен был быть на месте, сообразил, что заблудился, а тут еще и бензин на исходе. На удачу у рыбака с собой имелся хорошо заряженный телефон и была сотовая связь, но удача повернулась к нему как-то наполовину ‒ навигационной программой, имеющейся в телефоне, он воспользоваться не сумел, поэтому дважды неправильно давал координаты, где он находится, что в подобной ситуации критично", ‒ рассказывается в пресс-релизе МЧС.

Он увидел свет

Тогда же в филиал дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в поисках рыбака требуется их помощь. Спасатели дежурной смены выдвинулись из Комсомольска-на-Амуре.
Прибыв к месту, они произвели выстрел сигнальной ракетой. Заблудившемуся рыбаку повезло, что метель немного стихла, и он смог увидеть спасительный свет. Участники отряда по телефону поддерживали с ним связь, периодически стреляя сигнальными ракетами, и с их помощью ориентировались, в каком направлении находится пострадавший рыбак и куда двигаться на снегоходе.
© Фото : МЧС России Спасатели Комсомольска-на-Амуре нашли заблудившегося из-за метели рыбака
 Спасатели Комсомольска-на-Амуре нашли заблудившегося из-за метели рыбака
© Фото : МЧС России
Спасатели Комсомольска-на-Амуре нашли заблудившегося из-за метели рыбака
Продвижение осложнялось тем, что лед на водоеме был еще слабым, с полыньями и пустотами, а в пургу, тем более в ночное время — это очень опасно, но профессионалы, отлично зная свое дело, двигались осторожно, не спеша.

К полуночи спасательная операция благополучно завершилась ‒ горе-рыбака нашли и доставили к машине. От медицинской помощи он отказался, отогрелся в машине спасателей и, признав, что беспечность может обернуться трагедией, со своим товарищем поехал в город", ‒ заключили в пресс-службе ведомства.

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