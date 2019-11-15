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РИА Новости

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

11:59 15.11.2019 (обновлено: 13:04 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Необходимость чеканки пятидесятирублевой монеты не очевидна, рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью Газете.ру.
По его словам, за выпуск новой монеты выступают представители вендингового бизнеса, которым она нужна для сдачи. С другой стороны, в стране активно развиваются безналичные платежи, отметил Демиденко.

"При выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет", — пояснил он.

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Нет, инфляции нет. Монеты номиналом 50 копеек исчезают, а номиналом 50 рублей готовят к выпуску. Но инфляции нет.
15 ноября, 12:15
agent_anonimus
103825118
Напоминает 1992 год, потом и 100 руб монеты пойдут. Про копейки совсем забудем..
15 ноября, 12:27
zzaa_stss
79015114
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