В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Необходимость чеканки пятидесятирублевой монеты не очевидна, рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью Газете.ру.
По его словам, за выпуск новой монеты выступают представители вендингового бизнеса, которым она нужна для сдачи. С другой стороны, в стране активно развиваются безналичные платежи, отметил Демиденко.
"При выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет", — пояснил он.
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.