Венецию ждет новый пик наводнения, сообщил центр мониторинга приливов

Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.
Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.
Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.
Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.
Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.
Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.
Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.
Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.
Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.
Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".
Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.
Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.
Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.
Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.
Старт карнавального сезона в Кельне.
Старт карнавального сезона в Кельне.
Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.
Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.
Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.
Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.
Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.
Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.
Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.
Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.
Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.
Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.
Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".
Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.
Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.
Старт карнавального сезона в Кельне.
Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.
Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.
Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.