Венецию ждет новый пик наводнения, сообщил центр мониторинга приливов

РИМ, 15 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Новый пик наводнения ожидается в Новый пик наводнения ожидается в Венеции к 11.20 местного времени (13.20 мск), уровень воды составит 160 сантиметров, сообщает местный центр мониторинга приливов.

По данным метеорологов, подобные показатели могут привести к затоплению 77% поверхности. По состоянию на 08.40 местного времени уровень воды на традиционной точке отсчета, где Гранд-канал впадает в канал Джудекка, составляет 125 сантиметров.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и туристов избегать передвижений по городу.

Накануне власти города предупредили об ухудшении погодных условий. В пятницу в Венеции ожидаются сильный ветер и серьезные осадки.