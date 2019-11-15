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РИА Новости

Лучшие фото недели: потоп в Венеции, "Женщина года" и исторический поцелуй

11:05 15.11.2019 (обновлено: 13:23 15.11.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Ivan Alvarado

Акция протеста в Сантьяго.

Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
1 из 30

Акция протеста в Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции.
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
2 из 30
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.

Мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены
3 из 30

Люди у фрагмента Берлинской стены с произведением Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй" в 30-летнюю годовщину воссоединения ФРГ и ГДР.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AFP 2019 / Jeff Pachoud

Последствия землетрясения на юго-востоке Франции.

Последствия землетрясения на юго-востоке Франции
4 из 30

Последствия землетрясения на юго-востоке Франции.

© AFP 2019 / Jeff Pachoud
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой
5 из 30

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
6 из 30

Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.

Подготовка сотрудников ФСИН России
7 из 30

Сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний преодолевают препятствия во время показательных выступлений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.

Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
8 из 30

Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© AFP 2019 / DPA/ Oliver Berg

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором
9 из 30

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.

© AFP 2019 / DPA/ Oliver Berg
© REUTERS / Gleb Garanich

Митинг против земельной реформы на Украине.

Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве
10 из 30

Митинг против земельной реформы на Украине.

© REUTERS / Gleb Garanich
© AFP 2019 / DPA / Karl-Josef Hildenbrand

Заиндевевшие листья на ветке в Марктобердорфе.

Заиндевелые листья на ветке
11 из 30

Заиндевевшие листья на ветке в Марктобердорфе.

© AFP 2019 / DPA / Karl-Josef Hildenbrand
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.

Председатель КНР Си Цзиньпи, президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
12 из 30

Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения концерта для лидеров стран БРИКС во Дворце Итамарати.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
13 из 30

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Parwiz Parwiz

Дети играют на кирпичном заводе на окраине Джелалабада.

Афганские дети играют на кирпичном заводе на окраине Джелалабада
14 из 30

Дети играют на кирпичном заводе на окраине Джелалабада.

© REUTERS / Parwiz Parwiz
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.

Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве
15 из 30

Грэг Харди (США) во время боя с Александром Волковым (Россия) в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.

Участники марша по случаю Дня независимости Польши на одной из улиц Варшавы
16 из 30

Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AP Photo / Martin Meissner

Старт карнавального сезона в Кельне.

Начало карнавального сезона в Кельне, Германия
17 из 30

Старт карнавального сезона в Кельне.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Thomas Peter

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге.

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
18 из 30

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Akhtar Soomro

Участники оппозиционного "Марша свободы" в Исламабаде.

Участники оппозиционного Марша свободы в Исламабаде
19 из 30

Участники оппозиционного "Марша свободы" в Исламабаде.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

Жирафы по кличке Фёкла и Принцесса во время тренировки в Красноярском парке флоры и фауны Роев ручей
20 из 30

Тренировка жирафов Феклы и Принцессы в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Stringer

Женщина с ребенком смотрят на дым от лесных пожаров в Австралии.

Женщина с дочерью смотрят на дым от лесных пожаров, Австралия, 12 ноября 2019 года
21 из 30

Женщина с ребенком смотрят на дым от лесных пожаров в Австралии.

© REUTERS / Stringer
© John Wessels

Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.

Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго
22 из 30

Первая греческая православная церковь в Кананге, Конго.

© John Wessels
© AP Photo / Jordan Strauss

Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.

Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и Лаверн Кокс в Лос-Анджелес на премьере фильма Ангелы Чарли
23 из 30

Режиссер, сценарист и актриса Элизабет Бэнкс и актриса Лаверн Кокс на премьере фильма "Ангелы Чарли" в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Jordan Strauss
© REUTERS / Andres Martinez Casares

Мужчина спит в машине во время протестов в Ливане.

Мужчина спит в машине рядом с горящими шинами, Ливан, 13 ноября 2019 года
24 из 30

Мужчина спит в машине во время протестов в Ливане.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.

Танцоры Мулен Руж выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92, 10 ноября 2019
25 из 30

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают перед матчем по регби между командами Stade Francais и Racing 92 в Париже.

© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2019 / Justin Sullivan

Портрет Греты Тунберг на одном из домов в Сан-Франциско.

 Портрет Греты Тунберг на одном из домов в Сан-Франциско, Калифорния
26 из 30

Портрет Греты Тунберг на одном из домов в Сан-Франциско.

© AFP 2019 / Justin Sullivan
© REUTERS / Toby Melville

Олень в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона.

Олень в Ричмонд-парке, Великобритания
27 из 30

Олень в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Yves Herman

Модели на Международном тату-съезде в Брюсселе.

Модели на Международной Брюссельской конвенции по татуировкам, 9 ноября 2019 года
28 из 30

Модели на Международном тату-съезде в Брюсселе.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt

Коренная жительница Боливии на пути из Эль-Альто в Ла-Пас.

Коренная жительница Боливии на пути из Эль-Альто в Ла-Пас, 13 ноября 2019
29 из 30

Коренная жительница Боливии на пути из Эль-Альто в Ла-Пас.

© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt
© REUTERS / Toby Melville

Канатная дорога Emirates Air Line через Темзу.

Пассажиры на канатной дороге Emirates Air Line через Темзу, Лондон
30 из 30

Канатная дорога Emirates Air Line через Темзу.

© REUTERS / Toby Melville
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