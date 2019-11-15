Религиозные лидеры призвали урегулировать конфликты на Ближнем Востоке

"Призываем к действенным мерам для предотвращения случаев увязывания с религией террористических актов на почве дискриминации, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии. Призываем расценивать любой террористический акт, совершенный под прикрытием религии, в качестве теракта против всех религий, предотвращать попытки террористов использовать священные ценности религии во имя своих коварных целей".