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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Религиозные лидеры призвали урегулировать конфликты на Ближнем Востоке

11:22 15.11.2019
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© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкБаку
Баку
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Баку. Архивное фото
БАКУ, 15 ноя – РИА Новости. Участники второго саммита религиозных лидеров в Баку призвали мировое сообщество содействовать урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, следует из принятой в пятницу декларации саммита.
Второй саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.
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"Призываем мировое сообщество к уважению норм и принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, к содействию урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, а также Нагорно-Карабахского конфликта мирным путем на основе вышеупомянутых принципов", - говорится в тексте декларации.
Также участники саммита призывают прилагать "практические усилия для предотвращения провокаций и насилия во всех священных храмах всех религий, в том числе в Иерусалиме".
"Призываем к действенным мерам для предотвращения случаев увязывания с религией террористических актов на почве дискриминации, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии. Призываем расценивать любой террористический акт, совершенный под прикрытием религии, в качестве теракта против всех религий, предотвращать попытки террористов использовать священные ценности религии во имя своих коварных целей".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБлижний Востокрелигия
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