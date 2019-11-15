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РИА Новости

Япония намерена продолжать переговоры с Россией по мирному договору

11:18 15.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТОКИО, 15 ноя - РИА Новости. Правительство Японии намерено настойчиво продолжать переговоры с Россией для решения территориального вопроса и заключения мирного договора между двумя странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь японского внешнеполитического ведомства Масато Отака.
По его словам, Япония прорабатывает вопрос о проведении российско-японских переговоров министров иностранных дел на полях встречи глав МИД стран "большой двадцатки" в Нагое, которая намечена на 22-23 ноября.
"Относительно переговоров министров иностранных дел Японии и России, вопрос в настоящее время прорабатывается", - сказал Отака.
"Правительство Японии, продвигая сотрудничество с РФ в широких сферах, в том числе "план сотрудничества" из восьми пунктов, намерено настойчиво продолжать переговоры с Россией в соответствии с основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - пояснил Отака.
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По его словам, суть политики Токио в отношении России "направлена на развитие, в соответствии с государственными интересами, всего комплекса японо-российских отношений в широких сферах, включая политику, в том числе вопрос заключения мирного договора, экономику и культуру".
При этом он подтвердил, что министр иностранных дел Японии Мотеги намерен посетить Москву в течение нынешнего года, если позволят обстоятельства.
Мотэги был назначен на пост главы МИД Японии в сентябре. В конце того же месяца на полях Генассамблеи ООН состоялась его первая встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и японскому министру было передано приглашение в Москву.
"Восемь пунктов" сотрудничества двух стран включают такие направления как увеличение продолжительного жизни, улучшение городской среды, радикальное расширение сотрудничества среднего и малого бизнеса, энергетика, диверсификация в России промышленности и повышение производительности, содействие индустриальному развитию Дальнего Востока и создание там экспортной базы, сотрудничество в области новейших технологий, кардинальное расширение людских обменов.
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Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран.
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Синдзо АбэСергей ЛавровМИД Японии‎Владимир ПутинМоскваЯпонияРоссияТокиоВ мире
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