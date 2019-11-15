В Приамурье создадут спецслужбу для решения проблем в детских коллективах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Специальная служба для решения проблем в детских коллективах будет создана в Амурской области, сообщила министр образования и науки региона Светлана Яковлева на совещании с заместителем министра просвещения РФ Специальная служба для решения проблем в детских коллективах будет создана в Амурской области, сообщила министр образования и науки региона Светлана Яковлева на совещании с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком и губернатором Василием Орловым

Басюк прилетел в Благовещенск после ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.

Яковлева отметила на совещании, что работа в регионе должна быть направлена на то, чтобы трагедия не повторилась. "Своевременное выявление проблем, которые ведут к трагедиям в детских коллективах, должно стать приоритетом в работе любой образовательной организации. Должна быть создана специальная служба, которая независимо от учреждения образования сможет предоставлять информацию о процессах, которые требуют вмешательства с целью недопущения трагедии", - приводятся слова Яковлевой в сообщении правительства региона.

Орлов напомнил на совещании, что конфликтная ситуация на этой неделе сложилась в одном из шестых классов школы №26 Благовещенска. Родители жаловались, что их детей долгое время терроризирует агрессивный одноклассник. После драки, которая произошла 9 ноября, многие родители перестали отпускать детей в школу. Проверку начала прокуратура.

В конфликт вмешалась мэрия Благовещенска, мэр Валентина Калита поручила своему заместителю по соцвопросам взять ситуацию в школе на личный контроль, проводится внутришкольная проверка, также служебное расследование организовано управлением образования Благовещенска. В классе дежурит инспектор ПДН и педагог-тьютор, с учениками и родителями работает психолог.