В Госдуме ответили на заявления об использовании Россией кризиса в Ливии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал безответственными обвинения в адрес России в том, что она якобы пытается использовать конфликт в Ливии в своих интересах: РФ всегда выступала только за политическое урегулирование кризиса в этой стране.

Госдепартамент США заявил, что в настоящее время Россия пытается вопреки воле ливийского народа использовать внутренний конфликт в стране в своих интересах.

"Заявление Госдепа не имеет ничего общего с действительностью и абсолютно безответственно с политической точки зрения. Именно США, благодаря своему стремлению к гегемонии в мире, виновны в разрушении государственности Ливии", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за разрешение ливийского кризиса только политическо-дипломатическим путем через национальное примирение всех ливийцев.

"И только в этом состоит интерес нашей страны", - заключил глава думского комитета.

Ранее в газете New York Times появился материал, в котором утверждалось, что в Ливию якобы прибыли около 200 "российских наемников". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами сообщения американской прессы о "российских наемниках" в Ливии. Он отметил, что подобного рода вбросы негативно влияют на настроения внутри США, что сказывается на двусторонних отношениях.

Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подчеркивал, что Россия выступает за диалог со всеми сторонами конфликта в Ливии и за урегулирование конфликта путём политического диалога.