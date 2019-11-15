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РИА Новости

Минсельхоз и Минпромторг утвердили рекомендации по маркировке молочки

10:56 15.11.2019 (обновлено: 11:00 15.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине
Покупательница в магазине
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупательница в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минсельхоз и Минпромторг РФ утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции, говорится в сообщении министерств.
Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров требование было отложено. С ноября 2019 года оформление ЭВС стало обязательным для всей готовой животноводческой продукции. С 15 июля текущего года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, с 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной.
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что рекомендации закрепляют основы и порядок маркировки молочной продукции, включая способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами - "Меркурием" и системой маркировки. В документе также содержится описание нескольких вариантов интеграции обеих систем с учетом технических возможностей участников оборота продукции.
"Интеграция двух систем позволяет минимизировать издержки бизнес-сообщества, которое сможет осуществлять работу в режиме "единого окна", а также реализовать сквозную прослеживаемость молочной продукции "от фермы до прилавка", что даст потребителю уверенность в легальности товара", - добавил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
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"Действующая система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" контролирует процесс производства и обращения животноводческого сырья и продукции, предотвращает оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, тем самым обеспечивая биологическую безопасность продуктов питания. Маркировка молочной продукции может дополнить эту систему, повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка", - указал в свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Ранее Минпромторг сообщил, что предлагает бизнесу три варианта одновременной работы с двумя системами. Первый - учетная система производителя сама связывается с системой маркировки и с системой "Меркурий", второй вариант - через единый личный кабинет производителя. Третий вариант, который предлагал Минпромторг - когда интерфейсом двух систем может выступать либо система "Меркурий", либо система маркировки.
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Денис МантуровМинистерство сельского хозяйства РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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