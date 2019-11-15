Минсельхоз и Минпромторг утвердили рекомендации по маркировке молочки

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минсельхоз и Минпромторг РФ утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции, говорится в сообщении министерств.

Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров требование было отложено. С ноября 2019 года оформление ЭВС стало обязательным для всей готовой животноводческой продукции. С 15 июля текущего года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, с 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что рекомендации закрепляют основы и порядок маркировки молочной продукции, включая способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами - "Меркурием" и системой маркировки. В документе также содержится описание нескольких вариантов интеграции обеих систем с учетом технических возможностей участников оборота продукции.

"Интеграция двух систем позволяет минимизировать издержки бизнес-сообщества, которое сможет осуществлять работу в режиме "единого окна", а также реализовать сквозную прослеживаемость молочной продукции "от фермы до прилавка", что даст потребителю уверенность в легальности товара", - добавил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

"Действующая система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" контролирует процесс производства и обращения животноводческого сырья и продукции, предотвращает оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, тем самым обеспечивая биологическую безопасность продуктов питания. Маркировка молочной продукции может дополнить эту систему, повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка", - указал в свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.