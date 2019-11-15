В "Союзмолоко" оценили введение обязательной маркировки молочной продукции

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") , объединяет крупнейших производителей молочной продукции в России, считает недопустимым введение обязательной маркировки молочной продукции в РФ без оценки целесообразности ее применения, говорится в заявлении союза.

Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров требование было отложено. С ноября 2019 года оформление ЭВС стало обязательным для всей готовой животноводческой продукции. С 15 июля текущего года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции.

В пятницу было опубликовано распоряжение правительства РФ , которое устанавливает, что обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции начнется 1 июня 2020 года. "Национальный союз производителей молока считает недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов до проведения оценки целесообразности ее применения для этой категории продукции", - говорится в сообщении союза.

"Союзмолоко" отмечает, что введение обязательной маркировки имеет серьезное экономическое влияние на участников рынка и требует от бизнеса огромных затрат. "При внесении подобных изменений, затрагивающих всех участников индустрии, государством предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия", - указывает объединение.

В пятницу Минсельхоз и Минпромторг РФ сообщили, что утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции. Союз однако отмечает, что все предложения бизнес-сообщества, ранее внесенные в проект рекомендаций, из итоговой версии были исключены, а предложенные в рекомендациях варианты интеграции систем не позволят бизнесу избежать дополнительных затрат.