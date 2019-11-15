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РИА Новости

В "Союзмолоко" оценили введение обязательной маркировки молочной продукции

10:45 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрилавок с молочной продукцией
Прилавок с молочной продукцией
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"), объединяет крупнейших производителей молочной продукции в России, считает недопустимым введение обязательной маркировки молочной продукции в РФ без оценки целесообразности ее применения, говорится в заявлении союза.
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Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров требование было отложено. С ноября 2019 года оформление ЭВС стало обязательным для всей готовой животноводческой продукции. С 15 июля текущего года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции.
В пятницу было опубликовано распоряжение правительства РФ, которое устанавливает, что обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции начнется 1 июня 2020 года. "Национальный союз производителей молока считает недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов до проведения оценки целесообразности ее применения для этой категории продукции", - говорится в сообщении союза.
"Союзмолоко" отмечает, что введение обязательной маркировки имеет серьезное экономическое влияние на участников рынка и требует от бизнеса огромных затрат. "При внесении подобных изменений, затрагивающих всех участников индустрии, государством предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия", - указывает объединение.
В пятницу Минсельхоз и Минпромторг РФ сообщили, что утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции. Союз однако отмечает, что все предложения бизнес-сообщества, ранее внесенные в проект рекомендаций, из итоговой версии были исключены, а предложенные в рекомендациях варианты интеграции систем не позволят бизнесу избежать дополнительных затрат.
"По мнению "Союзмолоко", введение обязательной маркировки является избыточной, затратной и неэффективной мерой, задачи которой уже решаются введенной в 2019 году для всей отрасли системой "Меркурий". Такие действия противоречат не только проводимой государством политики "регуляторной гильотины" и "трансформации делового климата", но и препятствуют достижению отраслью стратегической задачи самообеспечения и выхода на внешние рынки", - заключает союз.
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СоюзмолокоМинистерство сельского хозяйства РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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