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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T11:12Z
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РИА Новости

Асад: отвод курдских сил на севере Сирии пока не выполнен в полном объеме

10:26 15.11.2019 (обновлено: 11:12 15.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Асад заявил, что отвод курдских сил на севере Сирии пока не выполнен в полном объеме
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Отвод сил курдских отрядов самообороны (КОС) на севере Сирии в рамках российско-турецкого меморандума пока не выполнен в полном объеме, но это ожидается, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Сирийский президент подчеркнул, что эти группировки являются арабо-курдскими, но руководство у них – курды. По его словам, им необходимо отвести силы, так как "они дали повод туркам начать реализацию своего плана, о котором они мечтали с начала войны".
"Что касается реализации (отвода – ред.), то КОС уже объявляли, что они реализуют его, он уже выполняется в некоторых районах, но он не реализован полностью. Это ожидается. Такие процессы не происходят внезапно и не случаются быстро", - заявил Асад.
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"Мы сейчас сотрудничаем с РФ для реализации этого меморандума в полной мере. После того, как он будет реализован, мы обязательно скажем туркам: давайте, начинайте отвод сил", - заявил сирийский президент.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 10:25Война в Сирии
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
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Война в Сирии"Россия 24"Дамаск (мухафаза)Сергей ШойгуРоссияВойна в СирииБашар АсадСирияВ мире
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