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РИА Новости

Украинские прокатчики замазали лицо Михалкова в фильме

10:14 15.11.2019 (обновлено: 11:34 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Никита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские прокатчики фильма Виталия Манского "Свидетели Путина" замазали в картине лицо режиссера Никиты Михалкова, сообщает телеканал "Звезда".
Отмечается, что это сделано из-за того, что Михалков входит в список российских деятелей культуры, которых украинские власти считают угрозой национальной безопасности.

"Это ужасно печально. Хорошо, если вместо моего лица было бы лицо Манского хотя бы", — сказал Михалков.

Режиссер назвал эти действия абсурдными и отметил, что хорошо относится к Украине, где у него много друзей.
Министерство культуры Украины с августа 2015 года составляет черный список российских и иностранных актеров, музыкантов, режиссеров, писателей и других деятелей культуры, которых в Киеве считают создающими "угрозу национальной безопасности". В частности, им запрещается гастролировать на Украине, а телеканалы не могут показывать фильмы с их участием.
Последний раз список обновлялся в октябре, сейчас в нем 150 человек, в том числе Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
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