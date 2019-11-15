Украинские прокатчики замазали лицо Михалкова в фильме

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские прокатчики фильма Виталия Манского "Свидетели Путина" замазали в картине лицо режиссера Украинские прокатчики фильма Виталия Манского "Свидетели Путина" замазали в картине лицо режиссера Никиты Михалкова , сообщает телеканал " Звезда ".

Отмечается, что это сделано из-за того, что Михалков входит в список российских деятелей культуры, которых украинские власти считают угрозой национальной безопасности.

"Это ужасно печально. Хорошо, если вместо моего лица было бы лицо Манского хотя бы", — сказал Михалков.

Режиссер назвал эти действия абсурдными и отметил, что хорошо относится к Украине, где у него много друзей.

Министерство культуры Украины с августа 2015 года составляет черный список российских и иностранных актеров, музыкантов, режиссеров, писателей и других деятелей культуры, которых в Киеве считают создающими "угрозу национальной безопасности". В частности, им запрещается гастролировать на Украине, а телеканалы не могут показывать фильмы с их участием.