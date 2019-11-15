В Совфеде прокомментировали обвинения Госдепа в адрес России

"Любые попытки обвинить Россию в этом беспочвенны, равно как и утверждения, что там якобы находятся наши военнослужащие", - заявил Джабаров.

По его словам, подобные заявления Госдепа США ничем иным, как "глупостью" назвать нельзя.

"Лучше бы они вспомнили, кто заварил саму ливийскую кашу, кто потворствовал убийству Каддафи, после чего ливийское государство по сути развалилось. Это были именно США", - подчеркнул сенатор.