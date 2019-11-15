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РИА Новости

Украинские КПП на границе с Крымом возобновили работу

09:41 15.11.2019
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© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныАвтомобильный пункт пропуска "Каланчак"
Автомобильный пункт пропуска Каланчак
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Автомобильный пункт пропуска "Каланчак". Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области и Крыма в пятницу возобновляют работу, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Ранее погранслужба Украины предупреждала о ремонтных работах на КПП "Чонгар" и "Каланчак" на границе с Крымом. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что ремонтные работы на КПП "Каланчак" на границе с Крымом планируют завершить к 10 ноября и начать его тестовую эксплуатацию.
"Контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 (13.00 мск) 15 ноября 2019 года. Также сообщаем, что в КПВВ "Чонгар" тоже с 12.00 (13.00 мск) 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте", - говорится в сообщении.
Как отмечается, КПП "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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