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РИА Новости

Участникам отрядов самообороны в Дагестане предоставили льготы

09:20 15.11.2019
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© РИА Новости / В. БаранецСело Новолакское. Члены отряда самообороны
Село Новолакское. Члены отряда самообороны
© РИА Новости / В. Баранец
Село Новолакское. Члены отряда самообороны. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Правительство РФ утвердило ветеранские льготы для участников отрядов самообороны, получивших инвалидность из-за ран в ходе контртеррористических операций 1999 года в Дагестане, следует из постановления на сайте кабмина.
Документ внес изменения в правила признания лица инвалидом.
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Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности – инвалидность вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана.
"Принятое решение позволит отнести лиц, воевавших в отрядах самообороны и получивших инвалидность, к инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий для предоставления льгот и преимуществ, предусмотренных федеральным законом "О ветеранах", - отмечается в справке к документу. Он вступает в силу с 1 января 2020 года.
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РоссияДагестанОбщество
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