Участникам отрядов самообороны в Дагестане предоставили льготы

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Правительство РФ утвердило ветеранские льготы для участников отрядов самообороны, получивших инвалидность из-за ран в ходе контртеррористических операций 1999 года в Дагестане, следует из постановления на сайте кабмина.
Документ внес изменения в правила признания лица инвалидом.
Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности – инвалидность вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана.
"Принятое решение позволит отнести лиц, воевавших в отрядах самообороны и получивших инвалидность, к инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий для предоставления льгот и преимуществ, предусмотренных федеральным законом "О ветеранах", - отмечается в справке к документу. Он вступает в силу с 1 января 2020 года.