Участникам отрядов самообороны в Дагестане предоставили льготы

Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности – инвалидность вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана.

"Принятое решение позволит отнести лиц, воевавших в отрядах самообороны и получивших инвалидность, к инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий для предоставления льгот и преимуществ, предусмотренных федеральным законом "О ветеранах", - отмечается в справке к документу. Он вступает в силу с 1 января 2020 года.