В Кирове возбудили дело против судмедэксперта по делу "пьяного" мальчика

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик, установлены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ. Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ "Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Сергея Насонова", - говорится в сообщении.

По версии следствия, эксперт должен был произвести вскрытие трупа в день смерти мальчика, однако сделал это лишь 15 июля. При вскрытии он не изъял все необходимые биологические материалы для судебно-гистологической экспертизы, отправив на исследование только кровь ребенка.

Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Шестилетнего ребенка сбила машина, когда он на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм мальчик скончался.

Судмедэксперт Сергей Насонов обнаружил в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Результаты исследования вызвали недоверие у родственников погибшего. Глава СК России Александр Бастрыкин передал дело на расследование в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

Позже Насонов признал , что сбитый мальчик был трезв. Причиной неверных результатов экспертизы назвали неправильное хранение образцов крови в морге — пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.