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РИА Новости

В Кирове возбудили дело против судмедэксперта по делу "пьяного" мальчика

09:10 15.11.2019 (обновлено: 14:35 15.11.2019)
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© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский район
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел алкоголь в крови сбитого летом шестилетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик, установлены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ. Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ "Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Сергея Насонова", - говорится в сообщении.
По версии следствия, эксперт должен был произвести вскрытие трупа в день смерти мальчика, однако сделал это лишь 15 июля. При вскрытии он не изъял все необходимые биологические материалы для судебно-гистологической экспертизы, отправив на исследование только кровь ребенка.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Шестилетнего ребенка сбила машина, когда он на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм мальчик скончался.
Судмедэксперт Сергей Насонов обнаружил в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Результаты исследования вызвали недоверие у родственников погибшего. Глава СК России Александр Бастрыкин передал дело на расследование в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.
Позже Насонов признал, что сбитый мальчик был трезв. Причиной неверных результатов экспертизы назвали неправильное хранение образцов крови в морге — пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.
"После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения", - отметили в ведомстве.
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
18 октября, 19:16
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
240261332
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Сергей Насонов (судмедэксперт)Дело о гибели мальчика в ДТП под КировомСледственный комитет РФКировская областьУржумский районПроисшествия
Популярные комментарии
Тут дело не в ошибке. Эксперт получил результат, который трудно назвать соответствующем реальному состоянию мальчика. Даже не эксперту понятно, что полученный результат ошибочен. Но тем не менее, он явно ошибочный результат выдает в качестве реального. Попросили?
15 ноября, 10:03
sizif8
3511001
Странно. А министр Колокольцев сказал, что верит своим судмедэкспертам. А вы, "возбудили дело". Странно. Так может тогда и против "верящего"?
15 ноября, 09:32
НЕНикита Ермаков
3010002
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